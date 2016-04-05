edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений... выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 гру, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений... выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает
Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.
edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений... выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает
Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.
так вездеж лупят, я пока был в городе слышал порядка 20 неслабых взрывов, а на даче всего 2 неслабых, это когда в нашу сторону танк работал...кстати на Киев прилетело 40 ракет, на Запорожье 12 из 76...любят нас орки....а вы всю войну так в убежище и просидите... русня на болотах сбила свои же ракеты -сообщается, что "неизвестные объекты упали в еланском районе волгоградской области".
prodigy написав:Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.
Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента, повідомляє CNN.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.
Ну якось воно таке ... Чемпіонат миру з футболу не та платформа для звернень до миру Для цього є багато дипломатичних засобів
andrijk777 написав:Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.
так вездеж лупят, я пока был в городе слышал порядка 20 неслабых взрывов, а на даче всего 2 неслабых, это когда в нашу сторону танк работал...кстати на Киев прилетело 40 ракет, на Запорожье 12 из 76...любят нас орки....а вы всю войну так в убежище и просидите... русня на болотах сбила свои же ракеты -сообщается, что "неизвестные объекты упали в еланском районе волгоградской области".
Скоріш за все не збили а просто ті ракети "втомилися" летіти. Ми, коли в березні виїхали подалі від зони БД, так і не змогли зрозуміти остраху родичів, у котрих тимчасово мешкали-тільки приходить сповіщення на телефон про повітряну тривогу, вони все кидають і біжать у погріб, навіть посед ночі, а ми і оком не ведемо. Спочатку й нас намагалися тягти з собою а потім махнули рукою-мовляв що з нас взяти . За весь час там не було жодного прильоту а вони мабуть і зараз бігають 2-3 рази на день.