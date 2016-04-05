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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3018301930203021>
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:внаслідок російських атак з енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання

І це при тому що тільки 16 ракет не збили. А що було б якби всі 76 потрапили в їхні цілі

Залужний заявив, що було випущено 76 ракет.

Сили ППО збили 60 ракет. Більшість була направлена по об'єктах у Києві, але з 40 ракет, випущених по столиці, вдалося збити 37 цілей.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:47

  edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений...
выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
Зображення

вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 гру, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:09

  yama написав:
  edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений...
выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
Зображення

вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает

Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:32

  andrijk777 написав:
  yama написав:
  edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений...
выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
Зображення

вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает

Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.

так вездеж лупят, я пока был в городе слышал порядка 20 неслабых взрывов, а на даче всего 2 неслабых, это когда в нашу сторону танк работал...кстати на Киев прилетело 40 ракет, на Запорожье 12 из 76...любят нас орки....а вы всю войну так в убежище и просидите...
русня на болотах сбила свои же ракеты -сообщается, что "неизвестные объекты упали в еланском районе волгоградской области".
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:"неизвестные объекты упали в еланском районе волгоградской области".

Cкоріш в ебланском районе :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:43

  prodigy написав:Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.

Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента, повідомляє CNN.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.

Ну якось воно таке ...
Чемпіонат миру з футболу не та платформа для звернень до миру
Для цього є багато дипломатичних засобів
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...


раз так то їдемо всі, останній хай виключить світло в Чопі))). Хоча стоп, світла і так нема
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:54

  edvardd написав:
  andrijk777 написав:Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.

так вездеж лупят, я пока был в городе слышал порядка 20 неслабых взрывов, а на даче всего 2 неслабых, это когда в нашу сторону танк работал...кстати на Киев прилетело 40 ракет, на Запорожье 12 из 76...любят нас орки....а вы всю войну так в убежище и просидите...
русня на болотах сбила свои же ракеты -сообщается, что "неизвестные объекты упали в еланском районе волгоградской области".


Скоріш за все не збили а просто ті ракети "втомилися" летіти. 8)
Ми, коли в березні виїхали подалі від зони БД, так і не змогли зрозуміти остраху родичів, у котрих тимчасово мешкали-тільки приходить сповіщення на телефон про повітряну тривогу, вони все кидають і біжать у погріб, навіть посед ночі, а ми і оком не ведемо. Спочатку й нас намагалися тягти з собою а потім махнули рукою-мовляв що з нас взяти :lol:. За весь час там не було жодного прильоту а вони мабуть і зараз бігають 2-3 рази на день.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рашисты радуются ракетным ударам по энергетике Украины

Но есть и гниды внутри Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:58

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...


раз так то їдемо всі, останній хай виключить світло в Чопі))). Хоча стоп, світла і так нема

Хватить скігліть. Переходимо на генератори. Космос буде наш або нічий!)
Banderlog
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