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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3018301930203021
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:00

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...


раз так то їдемо всі, останній хай виключить світло в Чопі))). Хоча стоп, світла і так нема


Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?


через 20 мин вийду з роботи, виключу генератор і прощавай цивілізація до понеділка ранку ((
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Переходимо на генератори.

для дому жирно трохи кожен день заливати по 10-15 л
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:20

  Letusrock написав:
  drevlyanin написав:Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?


через 20 мин вийду з роботи, виключу генератор і прощавай цивілізація до понеділка ранку ((

Ну так благодари "гуманитарным" ударам РФ

PS. А что тебе мешает дома держать генератор ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:27

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Переходимо на генератори.

для дому жирно трохи кожен день заливати по 10-15 л
робота не підходяща
В зсу не жирно. )
Banderlog
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