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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:00
Letusrock написав: sashaqbl написав:
ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...
раз так то їдемо всі, останній хай виключить світло в Чопі))). Хоча стоп, світла і так нема
Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:07
drevlyanin написав:
Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?
через 20 мин вийду з роботи, виключу генератор і прощавай цивілізація до понеділка ранку ((
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:08
Banderlog написав:
Переходимо на генератори.
для дому жирно трохи кожен день заливати по 10-15 л
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:20
Letusrock написав: drevlyanin написав:
Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?
через 20 мин вийду з роботи, виключу генератор і прощавай цивілізація до понеділка ранку ((
Ну так благодари "гуманитарным" ударам РФ
PS. А что тебе мешает дома держать генератор ?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:27
Letusrock написав: Banderlog написав:
Переходимо на генератори.
для дому жирно трохи кожен день заливати по 10-15 л
робота не підходяща
В зсу не жирно. )
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