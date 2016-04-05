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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3018301930203021
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:00

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...


раз так то їдемо всі, останній хай виключить світло в Чопі))). Хоча стоп, світла і так нема


Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?


через 20 мин вийду з роботи, виключу генератор і прощавай цивілізація до понеділка ранку ((
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Переходимо на генератори.

для дому жирно трохи кожен день заливати по 10-15 л
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:20

  Letusrock написав:
  drevlyanin написав:Що значить нема??? А повідомлення на форум лелеки з під друкарських машинки носять?


через 20 мин вийду з роботи, виключу генератор і прощавай цивілізація до понеділка ранку ((

Ну так благодари "гуманитарным" ударам РФ

PS. А что тебе мешает дома держать генератор ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 18:27

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Переходимо на генератори.

для дому жирно трохи кожен день заливати по 10-15 л
робота не підходяща
В зсу не жирно. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:55

  yama написав:
  Letusrock написав:м потрібно ще більше високоточної зброї, ракет, дронів і т.д. Щоб вони й думати перестали про нові спроби лізти далі. Інакше вони будуть закидувати нас мясом роками, і чекати втоми від війни
ми з колеглю порахували якщо москалі можуть "готувати" мобілізувати по 300 000 орків в рік то треба утилізувати по 821 в день ... якщо вірити нашим ЗСУ то зараз в районі 500 в день ... чого трохи замало .

что мешает вам с коллегой подсобить ВСУ?
думаю ПА150 на каждого в день вы легко осилите... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:18

  prodigy написав:В "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України станом на 16 грудня 2022 року. Як повідомляється на сайті компанії, внаслідок російських атак з енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України (ОЕС). У зв'язку із цим компанія оголосила про режим системної аварії



Укренерго припинило дію надзвичайної ситуації
"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", — йдеться в повідомленні.
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:23

  Прохожий написав:ПА150 на каждого в день вы легко осилите
не закусывая
vitaliian
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