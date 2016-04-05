ЛАД написав:Большая просьба - не надо давать выжимки
большая просьба мне не указывать, есть функция ЧС, добавили и наслаждайтесь. У нас пока ещё демократия, разные мнения имеют право быть высказаны.
Придёт ваша любимая диктатура, тогда останется на форуме одно мнение и будет вам счастье. Когда вас пинают за "альтернативную позицию", вы огрызаетесь, а сейчас сами повторяете чужие подвиги, может чуть чуть вежливее, но так же оскорбительно (не для меня лично а для чужого мнения в целом)
ЛАД написав:Так что лучше прочитать оригинал
я где то запрещал читать оригинал? Или (как вы) просил его не размещать? ЛАД не надо судить всех по себе.
Здесь не канал пропаганды и навязывание правильного мнения, а ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА.
Есть мнение Залужного, есть реакция на него. С 80% материалов которые я читаю или даже размещаю здесь я не согласен, но не кидаюсь на каждое чужое мнение, как голодная собака на кость.
Вы слишком нервничаете. Я Вам нигде не указывал и, тем более, ничего не запрещал, а просто попросил. Достаточно вежливо. Никто не заставляет Вас выполнять мою просьбу. А у Вас реакция, как будто возом зацепили. Достаточно оскорбительно высказанная. В чём Вы увидели "мою любимую диктатуру", не понятно. Ваши блокирования сообщений в личку (я к ним прибегаю крайне редко) выглядят тоже несколько оскорбительно. Жаль, что Вы этого не понимаете.
ЛАД написав:... А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. ....
Уже не один раз слышал это выражение из разных уст. Только в моем кругу знакомых оно не подтверждается ни на один процент. Перебрал в голове всех выехавших, кого знал сам или через знакомых. И через знакомых знакомых. Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут". Повыезжали либо семьями(это не сложно было в первый месяц и для невыездных при наличии желания), либо одинокие бабы, у которых и мужей не было. Наверняка такие случаи есть, но не думаю, что это массово и повлияет на статистику
Подавляющее большинство взрослых беженцев – женщины (80 %). Многие из них приехали в Германию без партнера (77 %), 48 % – с несовершеннолетними детьми. 12 % женщин приехали с партнером и несовершеннолетними детьми. Среди мужчин 71 % проживает в Германии вместе со своей партнершей
Вряд ли все эти женщины одиноки. И я такие примеры (жена с детьми выехала, муж здесь) знаю.
Арестович заявив, що зараз Збройні сили України наразі налічують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках. Марк Фейгін...зазначив, що російська окупаційна армія зараз нараховує приблизно 170 тисяч військових. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 80154.html
..........
Не совсем корректное сопоставление. В наш миллион входит не только армия, но и полиция, войска МВД и пр. военизированные формирования.
jump написав:зеленський: Росіянам вистачить ракет ще для кількох масованих ударів
і...
Окупанти російської федерації мають ресурси, щоб атакувати Україну з повітря з нинішньою інтенсивністю ще кілька років. Приводу для оптимізму і з приводу закінчення запасів крилатих ракет повітряного базування в росії немає. Про це розповів генерал-лейтенанта Михайло Забродський, перший заступника голови оборонного комітету Верховної Ради.
На думку генерала, кремль може підтримувати і нарощувати авіацію за рахунок «вражаючої чисельності її бойового складу».
«Росія продовжує перекидати з »тилових« округів авіаційну техніку для поповнення втрат і має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі з існуючою інтенсивністю протягом кількох наступних років», - зазначив генерал в інтерв’ю
Михайло Забродський вказав, що запаси крилатих ракет повітряного базування у росії не безмежні, проте «в цьому відсутній привід для оптимізму».
«Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: »коли таке може статися?«, існує не менш проста відповідь - ніколи», - пояснив генерал.
Крім того, він повідомив, що російське керівництво займається питанням поповнення запасів ракет, зокрема одне з рішень, яке реалізується, засноване на «відносній доступності авіаційних і ракетних засобів ураження для зовнішньої поставки».
Якщо це так, то схоже Забродський все ж таки застосував більш дієву форму натяку партнерам -- "чого чекаєте??? Коли буде зброя для відповіді на цей терор?"
Чому Забродський саме тільки зараз оголосив? Гадаю, що зброя дійсно на підході. Тому він цим отримав хоч якийсь дивіденд після завірювань Резнікова, що зброя вже йде. Але навіщо президент толочить про закінчення ресурсу для атак у орків - хз)) Бо якщо це не так, то Забродський ще й не слабо його протролив.
На жаль у цитаті нема бачення генерала стосовно того, що можливо і треба робити в цій ситуації.
jump написав:зеленський: Росіянам вистачить ракет ще для кількох масованих ударів
і...
Окупанти російської федерації мають ресурси, щоб атакувати Україну з повітря з нинішньою інтенсивністю ще кілька років. Приводу для оптимізму і з приводу закінчення запасів крилатих ракет повітряного базування в росії немає. Про це розповів генерал-лейтенанта Михайло Забродський, перший заступника голови оборонного комітету Верховної Ради.
На думку генерала, кремль може підтримувати і нарощувати авіацію за рахунок «вражаючої чисельності її бойового складу».
«Росія продовжує перекидати з »тилових« округів авіаційну техніку для поповнення втрат і має ще достатньо ресурсів для ведення боротьби в повітряному просторі з існуючою інтенсивністю протягом кількох наступних років», - зазначив генерал в інтерв’ю
Михайло Забродський вказав, що запаси крилатих ракет повітряного базування у росії не безмежні, проте «в цьому відсутній привід для оптимізму».
«Просто очікувати і сподіватися, що повітряні атаки припиняться, враховуючи брак у противника засобів ураження, найгірше, що можна робити в поточній ситуації. На просте запитання: »коли таке може статися?«, існує не менш проста відповідь - ніколи», - пояснив генерал.
Крім того, він повідомив, що російське керівництво займається питанням поповнення запасів ракет, зокрема одне з рішень, яке реалізується, засноване на «відносній доступності авіаційних і ракетних засобів ураження для зовнішньої поставки».
Генерал сильно преувеличивает. Точных ракет у них столько нет. Разными окольными путями собирают с горем пополам. Вангую что еще несколько ударов в этом году могут провести, несколько в январе следующего года и сдуются окончательно. Это не значит что не смогут собрать несколько десятков в месяц, но это уже не то, да и ПВО современное к тому времени подкатит. Сейчас главное трансформаторы по всему миру собрать. Сегодня рашисты недоумевали что Азербайжан нам поставит трансформаторы в виде гуманитарной помощи
andrijk777 написав:........... І аналогічно про нашу дискусію: якби їх рішення не були тупорилі ми б програли війну.
Повторю конец того моего поста:
На этом, с Вашего разрешения, обсуждение закончу. Хочется Вам считать противника просто тупорылым, Ваше право. Вот только недооценка противника может дорого обходиться. К счастью, наши с вами оценки не влияют на действия руководства государств.
Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей. Тот факт, что они исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неверно. Теперь им снова приходится думать о том, как выйти из этой ситуации.
Они хотели взять Киев. В военном отношении это было правильное решение — самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова [главу вооруженных сил России] (не лично, конечно). Для него не было выхода. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы.