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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3020302130223023
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:37

  Damien написав: вже писал причины почему женщин там больше, чем мужчин.
Все одинокие без мужей(а их целая армия), большая часть из них с детьми - их оттуда метлой не выгонишь, повыезжали со всех уголков Украины, даже оттуда, где за 10 месяцев войны ни одного взрыва не слышали. Эти женщины в основной массе здесь жили бедно, даже работая. А там они попали в рай(сравнительный). Плюс потенциальная возможность выйти замуж ТАМ.
Все незамужние подруги моей жены сидят в европах. Все до одной, все 100%. А вот замужние - все в Украине с мужьями. Даже те, у кого муж в ВСУ.

за редким исключением так и есть и уклонистов призывного возраста полно выехало.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:36

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну так благодари "гуманитарным" ударам РФ
я не проти скинути десяток ядерних бомб на рф, лиш дайте червону кнопку, візьму гріх на себе

Десяток замало, ця ракова пухлина занадто велика, я згоден на 100.
Але у глобальному сенсі це не допоможе.
Зараз майже увесь "третій світ", або "країни, що розвиваються" - союзники рашки.
А це 4-5 млрд., що ненавидять "американських імперіалістів" та "європейських колонізаторів".
Західна та "азіатська" цивілізації не в змозі співіснувати.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:55

  Wisznia2021 написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.

Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента, повідомляє CNN.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.

Ну якось воно таке ...
Чемпіонат миру з футболу не та платформа для звернень до миру
Для цього є багато дипломатичних засобів

Використовувати треба любу платформу і можливість. Було б дуже гарно, щоб болєльщіки не залишились в стороні і після такої поведінки показали фіфє срєдній палець із невикуплених квитків на найближчий рік. Тоді б і вони почали чесати рєпу

Понятно, что тут не вопрос "официальной" дипломатии. Зеленский хотел, конечно, обратиться не к правительствам и дипломатам, а к десяткам (сотням?) миллионам простых людей, которые смотрят футбол. На форуме уже много говорилось о том, что для нас важна поддержка не только правительств, но и простых людей - налогоплательщиков, чьими деньгами оплачивается помощь нам.
Такая возможность редкость. Очень жаль, что ФИФА отказала.
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