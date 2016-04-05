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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:37
Damien написав:
вже писал причины почему женщин там больше, чем мужчин.
Все одинокие без мужей(а их целая армия), большая часть из них с детьми - их оттуда метлой не выгонишь, повыезжали со всех уголков Украины, даже оттуда, где за 10 месяцев войны ни одного взрыва не слышали. Эти женщины в основной массе здесь жили бедно, даже работая. А там они попали в рай(сравнительный). Плюс потенциальная возможность выйти замуж ТАМ.
Все незамужние подруги моей жены сидят в европах. Все до одной, все 100%. А вот замужние - все в Украине с мужьями. Даже те, у кого муж в ВСУ.
за редким исключением так и есть и уклонистов призывного возраста полно выехало.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 00:36
Letusrock написав: pesikot написав:
Ну так благодари "гуманитарным" ударам РФ
я не проти скинути десяток ядерних бомб на рф, лиш дайте червону кнопку, візьму гріх на себе
Десяток замало, ця ракова пухлина занадто велика, я згоден на 100.
Але у глобальному сенсі це не допоможе.
Зараз майже увесь "третій світ", або "країни, що розвиваються" - союзники рашки.
А це 4-5 млрд., що ненавидять "американських імперіалістів" та "європейських колонізаторів".
Західна та "азіатська" цивілізації не в змозі співіснувати.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 00:55
Wisznia2021 написав: pesikot написав: prodigy написав:Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.
Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента
, повідомляє CNN.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.
Ну якось воно таке ...
Чемпіонат миру з футболу не та платформа для звернень до миру
Для цього є багато дипломатичних засобів
Використовувати треба любу платформу і можливість. Було б дуже гарно, щоб болєльщіки не залишились в стороні і після такої поведінки показали фіфє срєдній палець із невикуплених квитків на найближчий рік. Тоді б і вони почали чесати рєпу
Понятно, что тут не вопрос "официальной" дипломатии. Зеленский хотел, конечно, обратиться не к правительствам и дипломатам, а к десяткам (сотням?) миллионам простых людей, которые смотрят футбол. На форуме уже много говорилось о том, что для нас важна поддержка не только правительств, но и простых людей - налогоплательщиков, чьими деньгами оплачивается помощь нам.
Такая возможность редкость. Очень жаль, что ФИФА отказала.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 02:08
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 02:12
ЛАД написав:
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
"Новорожденных" пожалели?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 02:36
Starikan написав: ЛАД написав:
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
"Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик.
Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
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