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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:37
Damien написав:
вже писал причины почему женщин там больше, чем мужчин.
Все одинокие без мужей(а их целая армия), большая часть из них с детьми - их оттуда метлой не выгонишь, повыезжали со всех уголков Украины, даже оттуда, где за 10 месяцев войны ни одного взрыва не слышали. Эти женщины в основной массе здесь жили бедно, даже работая. А там они попали в рай(сравнительный). Плюс потенциальная возможность выйти замуж ТАМ.
Все незамужние подруги моей жены сидят в европах. Все до одной, все 100%. А вот замужние - все в Украине с мужьями. Даже те, у кого муж в ВСУ.
за редким исключением так и есть и уклонистов призывного возраста полно выехало.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 00:36
Letusrock написав: pesikot написав:
Ну так благодари "гуманитарным" ударам РФ
я не проти скинути десяток ядерних бомб на рф, лиш дайте червону кнопку, візьму гріх на себе
Десяток замало, ця ракова пухлина занадто велика, я згоден на 100.
Але у глобальному сенсі це не допоможе.
Зараз майже увесь "третій світ", або "країни, що розвиваються" - союзники рашки.
А це 4-5 млрд., що ненавидять "американських імперіалістів" та "європейських колонізаторів".
Західна та "азіатська" цивілізації не в змозі співіснувати.
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Starikan
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Додано: Суб 17 гру, 2022 00:55
Wisznia2021 написав: pesikot написав: prodigy написав:Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.
Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента
, повідомляє CNN.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.
Ну якось воно таке ...
Чемпіонат миру з футболу не та платформа для звернень до миру
Для цього є багато дипломатичних засобів
Використовувати треба любу платформу і можливість. Було б дуже гарно, щоб болєльщіки не залишились в стороні і після такої поведінки показали фіфє срєдній палець із невикуплених квитків на найближчий рік. Тоді б і вони почали чесати рєпу
Понятно, что тут не вопрос "официальной" дипломатии. Зеленский хотел, конечно, обратиться не к правительствам и дипломатам, а к десяткам (сотням?) миллионам простых людей, которые смотрят футбол. На форуме уже много говорилось о том, что для нас важна поддержка не только правительств, но и простых людей - налогоплательщиков, чьими деньгами оплачивается помощь нам.
Такая возможность редкость. Очень жаль, что ФИФА отказала.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 гру, 2022 02:08
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 02:12
ЛАД написав:
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
"Новорожденных" пожалели?
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Starikan
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Додано: Суб 17 гру, 2022 02:36
Starikan написав: ЛАД написав:
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
"Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик.
Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
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ЛАД
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Додано: Суб 17 гру, 2022 03:40
ЛАД
так в сша сча макароны на ужин дают, скорее всего и вся родня там же - таким патриотам лишь бы самим выжить...
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Додано: Суб 17 гру, 2022 04:29
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
"Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик.
Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
Вы слишком серьезно все воспринимаете, в том числе и треп о красной кнопке, которой у Украины нет и не предвидится. Поэтому удар по Харькову если и будет, то не как ответный. Это было просто выражение нашей ненависти к россии и ее населению. Такое же отношение в СССР было к немцам во время войны и долгое время после нее.
Для чик
а: к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 04:51
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
---------ЛАД
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
---------
"Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик.
Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
Вы слишком серьезно все воспринимаете, в том числе и треп о красной кнопке, которой у Украины нет и не предвидится. Поэтому удар по Харькову если и будет, то не как ответный. Это было просто выражение нашей ненависти к россии и ее населению. Такое же отношение в СССР было к немцам во время войны и долгое время после нее.
........
Тема серьёзная. Не до шуток.
А выражать ненависть словами и нарушением грамматики не вижу смысла.
От этого ни врагу хуже не станет, ни нам лучше.
Слова слишком обесценились и я им давно не верю. Херсонский стихоплёт до войны писал о любви к Украине.
Неоднократно убедился, что те, кто громче всех кричит о своей преданности, часто предают первыми. (Если что, это к Вам не относится). Крикунов здесь хватает.
Вы насчёт "новорожденных", возможно, пошутили, а, может, и нет. А меня всякие прохожие своими комментариями уже малость достали.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 гру, 2022 05:55
ЛАД написав:
Ваши блокирования сообщений в личку (я к ним прибегаю крайне редко) выглядят тоже несколько оскорбительно. Жаль, что Вы этого не понимаете
блокирование сообщений в личку это функционал форума, оно идёт прицепом к ЧС, с чем я тоже не согласен. Повторю добавляю в чс когда хочу прекратить неконструктивный диалог, чтобы скрыть сообщения оппонента. Если вам это неприятно, более так делать не буду, сразу буду предлагать писать в ЛС.
ЛАД написав:
Я Вам нигде не указывал и, тем более, ничего не запрещал, а просто попросил
здесь важна не форма, а содержание, о чем вы попросили. Не писать, почему? вы беспокойтесь за глаза других форумчан или вас муляет чужая точка зрения...
В этой просьбе ноль конструктива, унижение свободы слова и моего права выбора.
Я у вас не отбираю право размещать цитаты из Фонтанки. Мне не нравится, но я их просто пропускаю. Может кому то полезно.
Вы же такими "просьбами" давите на мое право размещать или не размещать материалы.
ЛАД написав:
В чём Вы увидели "мою любимую диктатуру", не понятно
вот именно) для вас такие просьбы - норма, для меня это давление на свободы. И даже форма просьбы не делает давление этичным. Нужно уважать свободу других и ограничивать их поведение только в случае, если оно принимает антиобщественный характер (оскорбления, агрессия, призывы к насилию). А не по любому поводу. Например потому что вам не нравится.
ЛАД написав:
Достаточно вежливо
я это оценил, тем не менее суть просьбы - вежливое нарушение моих прав на свободу слова.
ЛАД написав:
Никто не заставляет Вас выполнять мою просьбу
тогда зачем просить? Если я нарушил какие то моральные нормы, просто укажите какие. И я сам перестану это делать.
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