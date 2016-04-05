Додано: Суб 17 гру, 2022 05:55

ЛАД написав: Ваши блокирования сообщений в личку (я к ним прибегаю крайне редко) выглядят тоже несколько оскорбительно. Жаль, что Вы этого не понимаете Ваши блокирования сообщений в личку (я к ним прибегаю крайне редко) выглядят тоже несколько оскорбительно. Жаль, что Вы этого не понимаете

ЛАД написав: Я Вам нигде не указывал и, тем более, ничего не запрещал, а просто попросил Я Вам нигде не указывал и, тем более, ничего не запрещал, а просто попросил

ЛАД написав: В чём Вы увидели "мою любимую диктатуру", не понятно В чём Вы увидели "мою любимую диктатуру", не понятно

ЛАД написав: Достаточно вежливо Достаточно вежливо

ЛАД написав: Никто не заставляет Вас выполнять мою просьбу Никто не заставляет Вас выполнять мою просьбу

блокирование сообщений в личку это функционал форума, оно идёт прицепом к ЧС, с чем я тоже не согласен. Повторю добавляю в чс когда хочу прекратить неконструктивный диалог, чтобы скрыть сообщения оппонента. Если вам это неприятно, более так делать не буду, сразу буду предлагать писать в ЛС.здесь важна не форма, а содержание, о чем вы попросили. Не писать, почему? вы беспокойтесь за глаза других форумчан или вас муляет чужая точка зрения...В этой просьбе ноль конструктива, унижение свободы слова и моего права выбора.Я у вас не отбираю право размещать цитаты из Фонтанки. Мне не нравится, но я их просто пропускаю. Может кому то полезно.Вы же такими "просьбами" давите на мое право размещать или не размещать материалы.вот именно) для вас такие просьбы - норма, для меня это давление на свободы. И даже форма просьбы не делает давление этичным. Нужно уважать свободу других и ограничивать их поведение только в случае, если оно принимает антиобщественный характер (оскорбления, агрессия, призывы к насилию). А не по любому поводу. Например потому что вам не нравится.я это оценил, тем не менее суть просьбы - вежливое нарушение моих прав на свободу слова.тогда зачем просить? Если я нарушил какие то моральные нормы, просто укажите какие. И я сам перестану это делать.