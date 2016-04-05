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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3021302230233024
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 06:05

Starikan
представляю. сижу один в одессе без света сутками, воду и отопление регулярно вырубает. не сплю, бо днём света не было и теперь моюсь, заряжаюсь и т.п. скоро вырубят. 15летнего сына отправил к мамаше в испанию, был бы старше, пошёл воевать. никого не осуждаю особо, каждый сам принимает решение и ему с этим жить. у пару друзей сыновья военнообязанные мужики отсиживаются за бугром и возвращаться не хотят, повестками двери давно обклеяны и они на словах ненавидят русских. больше я здесь в дискуссии не участвую - нет желания тратить напрасно время. случайно зашёл, пар выпустил да и ладно.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 06:25

  чик написав:сижу один в одессе без света сутками
тут одна деловая колбаса недавно писала, что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная. У меня свет после 12 часов блэкаута дали, а воды 19 часов нет. Помыться невозможно, я даже ночью готов ради этого не спать. В Киеве вчера пропало центральное отопление. Друзья сидят в панельке при +14
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 06:35

Пропаганда среди школьников.

Некий ряженный клоун приехал к детишкам, чтобы поведать им историю о своих похождениях на войне.

Смешной момент, что сам этот «военный» был с биркой «Здравствуйте, я русский оккупант». Это хорошо, что он признаётся, но какой смысл от таких встреч?
https://t.me/KremlCirk/3400

То есть слова оккупант на РФ не есть чем то оскорбительным, они сами себя так позиционируют, что противоречит официальным позициям кремля, или уже не противоречит? Я запутался.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 06:37

  ЛАД написав: Тема серьёзная. Не до шуток.

Мне не до шуток с 2014 года.

Тогда в какой-то момент я даже решил добыть пару "коктейлей", чтобы попытаться уничтожить хотя бы один лднровский БТР, который тогда вполне мог прорваться в Харьков (да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек), пусть даже ценой жизни.

А тем более сейчас, когда у меня очень пессимистические прогнозы в отношении будущего Украины. Повторюсь: мы оказались на цивилизационном разломе, который разгорался последние годы и наконец взорвался, когда пассионарные бриксы во главе с Китаем, латиносы и иже с ними (морлоки) почувствовали слабину и пацифизм золотого миллиарда (элоев). Напрашивается отдаленная аналогия с противостоянием Римской империи и варваров (хотя там, в соответствии с тогдашним укладом, борьба шла в основном за территории).

Всё имхо, конечно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 06:48

США планує передати Україні обладнання, яке дозволить створювати "розумні бомби"

Йдеться про передове американське обладнання, яке встановлюється на некерований авіаційний боєприпас, перетворюючи його на високоточну бомбу

Пристрої для підвищення точності Joint Direct Attack Munition кріпляться болтами до різних видів озброєння

Такі боєприпаси дозволять вражати російські військові штаби, як це роблять високоточними боєприпасами для Himars

Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відобразити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи і штаби

Третя Сила
https://t.me/The3rdForceUA/13744
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 07:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  чик написав:представляю. сижу один в одессе без света сутками, воду и отопление регулярно вырубает. не сплю, бо днём света не было и теперь моюсь, заряжаюсь и т.п. скоро вырубят.

Бідні, нещасні ватани, і хто же єто сделал? Ватні мрії збуваються - насолоджуйтесь...
lapay
 
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