Starikan представляю. сижу один в одессе без света сутками, воду и отопление регулярно вырубает. не сплю, бо днём света не было и теперь моюсь, заряжаюсь и т.п. скоро вырубят. 15летнего сына отправил к мамаше в испанию, был бы старше, пошёл воевать. никого не осуждаю особо, каждый сам принимает решение и ему с этим жить. у пару друзей сыновья военнообязанные мужики отсиживаются за бугром и возвращаться не хотят, повестками двери давно обклеяны и они на словах ненавидят русских. больше я здесь в дискуссии не участвую - нет желания тратить напрасно время. случайно зашёл, пар выпустил да и ладно.
тут одна деловая колбаса недавно писала, что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная. У меня свет после 12 часов блэкаута дали, а воды 19 часов нет. Помыться невозможно, я даже ночью готов ради этого не спать. В Киеве вчера пропало центральное отопление. Друзья сидят в панельке при +14
Тогда в какой-то момент я даже решил добыть пару "коктейлей", чтобы попытаться уничтожить хотя бы один лднровский БТР, который тогда вполне мог прорваться в Харьков (да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек), пусть даже ценой жизни.
А тем более сейчас, когда у меня очень пессимистические прогнозы в отношении будущего Украины. Повторюсь: мы оказались на цивилизационном разломе, который разгорался последние годы и наконец взорвался, когда пассионарные бриксы во главе с Китаем, латиносы и иже с ними (морлоки) почувствовали слабину и пацифизм золотого миллиарда (элоев). Напрашивается отдаленная аналогия с противостоянием Римской империи и варваров (хотя там, в соответствии с тогдашним укладом, борьба шла в основном за территории).