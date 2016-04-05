Додано: Суб 17 гру, 2022 06:37

ЛАД написав: Тема серьёзная. Не до шуток. Тема серьёзная. Не до шуток.

Мне не до шуток с 2014 года.Тогда в какой-то момент я даже решил добыть пару "коктейлей", чтобы попытаться уничтожить хотя бы один лднровский БТР, который тогда вполне мог прорваться в Харьков (да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек), пусть даже ценой жизни.А тем более сейчас, когда у меня очень пессимистические прогнозы в отношении будущего Украины. Повторюсь: мы оказались на цивилизационном разломе, который разгорался последние годы и наконец взорвался, когда пассионарные бриксы во главе с Китаем, латиносы и иже с ними (морлоки) почувствовали слабину и пацифизм золотого миллиарда (элоев). Напрашивается отдаленная аналогия с противостоянием Римской империи и варваров (хотя там, в соответствии с тогдашним укладом, борьба шла в основном за территории).Всё имхо, конечно.