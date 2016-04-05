Starikan представляю. сижу один в одессе без света сутками, воду и отопление регулярно вырубает. не сплю, бо днём света не было и теперь моюсь, заряжаюсь и т.п. скоро вырубят. 15летнего сына отправил к мамаше в испанию, был бы старше, пошёл воевать. никого не осуждаю особо, каждый сам принимает решение и ему с этим жить. у пару друзей сыновья военнообязанные мужики отсиживаются за бугром и возвращаться не хотят, повестками двери давно обклеяны и они на словах ненавидят русских. больше я здесь в дискуссии не участвую - нет желания тратить напрасно время. случайно зашёл, пар выпустил да и ладно.
тут одна деловая колбаса недавно писала, что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная. У меня свет после 12 часов блэкаута дали, а воды 19 часов нет. Помыться невозможно, я даже ночью готов ради этого не спать. В Киеве вчера пропало центральное отопление. Друзья сидят в панельке при +14
Тогда в какой-то момент я даже решил добыть пару "коктейлей", чтобы попытаться уничтожить хотя бы один лднровский БТР, который тогда вполне мог прорваться в Харьков (да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек), пусть даже ценой жизни.
А тем более сейчас, когда у меня очень пессимистические прогнозы в отношении будущего Украины. Повторюсь: мы оказались на цивилизационном разломе, который разгорался последние годы и наконец взорвался, когда пассионарные бриксы во главе с Китаем, латиносы и иже с ними (морлоки) почувствовали слабину и пацифизм золотого миллиарда (элоев). Напрашивается отдаленная аналогия с противостоянием Римской империи и варваров (хотя там, в соответствии с тогдашним укладом, борьба шла в основном за территории).
Starikan написав:да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек
Не беріть гріх на душу таку дурь писати.
Навіть якщо ми відкинемо події Іловайська (серпень 2014) , коли з десяток рашиських БТГр зі спини зайшли і створили обвал фронту, то ще до цього був і МН-17 збитий рашиським буком (це все саме професійні військові). Але ще були тисячі найманців з ерефії, які сідали в екіпажі танків та БТР , а також перебували в ДРГ. Не треба тут підспівувати орковській пропаганді про "нарот Бамбаса паднялся".
новой власти Украины
Порошенко обратно 7 червня.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 гру, 2022 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Арестович заявив, що зараз Збройні сили України наразі налічують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках. Марк Фейгін...зазначив, що російська окупаційна армія зараз нараховує приблизно 170 тисяч військових. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 80154.html
..........
Не совсем корректное сопоставление. В наш миллион входит не только армия, но и полиция, войска МВД и пр. военизированные формирования.
Це Арестовичу кажіть. Я ще попри цитату був написав, що як на мене, для ротацій про які багато хто тут говорить, к-ть достатня, але цей мій текст був зразу витертий
Hotab написав:
Starikan написав:да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек
Не беріть гріх на душу таку дурь писати. Навіть якщо ми відкинемо події Іловайська (серпень 2014) , коли з десяток рашиських БТГр зі спини зайшли і створили обвал фронту, то ще до цього був і МН-17 збитий рашиським буком (це все саме професійні військові). Але ще були тисячі найманців з ерефії, які сідали в екіпажі танків та БТР , а також перебували в ДРГ. Не треба тут підспівувати орковській пропаганді про "нарот Бамбаса паднялся".
На початку 2014 хто воював? Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 17 гру, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.