Новое мог придумать только Адам. Эта война тоже не первая, по вашей логике пф что люди сидят без воды и света, это не тема, не о чем писать. Даже в мирное время были аварии, вам это неинтересно, да?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:34
Новое мог придумать только Адам. Эта война тоже не первая, по вашей логике пф что люди сидят без воды и света, это не тема, не о чем писать. Даже в мирное время были аварии, вам это неинтересно, да?
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
12 вересня 2001 судно о 6й ранку зайшло в Абиджан (Ivory Coast)-лоцман був під шафе з вечора (всю ніч святкували), як зайшов зразу тепло привітав капітана (українця), мабудь думав що росіянин-казав при велику перемогу над Америкою
згоден з вами що країни третього світу не стільки за росію скільки проти Америки(яка допомагає Україні), тобто вини і проти України (це реальність)
та і не тільки 3й світ-мій "колишній приятель" який виїхав до США і потім 20 років прослужив в Navy казав що під час находження на службі в Італії (30км від Неаполя)
військові були зобов'язані не пересуватися(це не рекомендації-а наказ командування)
по місту в уніформі (щоб не дратувати місцевих цивільних), причина -ненависть до американської армії
але якщо так траплялось що якесь мізерне порушення правил дорожнього руху,
то навіть італійські поліцейські не чіпали і навіть не виписували штраф, а тільки вербально попереджали (бо не бажають собі проблем від свого керівництва)
Додано: Суб 17 гру, 2022 10:08
Давайте на примерах:
- "в результате ракетного удара, сегодня Одесса полностью обесточена" - это новость.
- "перебои с электричеством в Одессе продолжаются уже длительное время" - здесь описывается стационарное состояние, которое, к тому же, общеизвестно из СМИ. _Новости_ в этом нет.
Так доступно?
Додано: Суб 17 гру, 2022 10:17
скажите вы за пивом в аптеку ходите? Зачем тогда ходите за новостями на форумы? Здесь нет новостных агрегаторов и проф. журналистов, а обычные люди высказывают свои мнения, о том, что происходит вокруг и том что пишут СМИ.
Упрекать кого то что "отсутствие света в Одессе это не новость", равносильно упрекать аптеку, что она не торгует пивом. Может покупатель не понимает, что такое аптека?
На форуме новость - всё то, о чем пишут форумчане, потому что они единственный источник информации в этом канале.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 гру, 2022 10:21
А как же ! Отложил отбойный молоток, вышел из шахты, сел в БТР и двинул защищать земляка Януковича.
Додано: Суб 17 гру, 2022 10:22
Додано: Суб 17 гру, 2022 10:24
Додано: Суб 17 гру, 2022 10:25
тогда добавьте в ЧС всех остальных и у вас будут новости в концентрированном виде, и не надо будет ныть на тех, кто не хочет ради вас бесплатно заниматься журналистикой.
я сюда прихожу за мнениями. Новости я читаю в ТГ каналах.
UPD я на 100% уверен что вы - бюджетник. Только бюджетники думают что им все должны) народная примета.
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