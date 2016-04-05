Додано: Суб 17 гру, 2022 10:17

juristkostya написав: Так доступно? Так доступно?

скажите вы за пивом в аптеку ходите? Зачем тогда ходите за новостями на форумы? Здесь нет новостных агрегаторов и проф. журналистов, а обычные люди высказывают свои мнения, о том, что происходит вокруг и том что пишут СМИ.Упрекать кого то что "отсутствие света в Одессе это не новость", равносильно упрекать аптеку, что она не торгует пивом. Может покупатель не понимает, что такое аптека?На форуме новость - всё то, о чем пишут форумчане, потому что они единственный источник информации в этом канале.