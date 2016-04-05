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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:34
juristkostya написав: vitaliian написав:
что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная.
А новость-то в чём? (или, если в доступных терминах, что _нового_ в этой информации?)
)))))
Новое мог придумать только Адам. Эта война тоже не первая, по вашей логике пф что люди сидят без воды и света, это не тема, не о чем писать. Даже в мирное время были аварии, вам это неинтересно, да?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:59
Starikan написав:
Зараз майже увесь "третій світ", або "країни, що розвиваються" - союзники рашки.
А це 4-5 млрд., що ненавидять "американських імперіалістів" та "європейських колонізаторів".
Західна та "азіатська" цивілізації не в змозі співіснувати.
12 вересня 2001 судно о 6й ранку зайшло в Абиджан (Ivory Coast)-лоцман був під шафе з вечора (всю ніч святкували), як зайшов зразу тепло привітав капітана (українця), мабудь думав що росіянин-казав при велику перемогу над Америкою
згоден з вами що країни третього світу не стільки за росію скільки проти Америки(яка допомагає Україні), тобто вини і проти України (це реальність)
та і не тільки 3й світ-мій "колишній приятель" який виїхав до США і потім 20 років прослужив в Navy казав що під час находження на службі в Італії (30км від Неаполя)
військові були зобов'язані не пересуватися(це не рекомендації-а наказ командування)
по місту в уніформі (щоб не дратувати місцевих цивільних), причина -ненависть до американської армії
але якщо так траплялось що якесь мізерне порушення правил дорожнього руху,
то навіть італійські поліцейські не чіпали і навіть не виписували штраф, а тільки вербально попереджали (бо не бажають собі проблем від свого керівництва)
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:08
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная.
А новость-то в чём? (или, если в доступных терминах, что _нового_ в этой информации?)
)))))
Новое мог придумать только Адам. Эта война тоже не первая, по вашей логике пф что люди сидят без воды и света, это не тема, не о чем писать. Даже в мирное время были аварии, вам это неинтересно, да?
Давайте на примерах:
- "в результате ракетного удара, сегодня Одесса полностью обесточена" - это новость.
- "перебои с электричеством в Одессе продолжаются уже длительное время" - здесь описывается стационарное состояние, которое, к тому же, общеизвестно из СМИ. _Новости_ в этом нет.
Так доступно?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:17
juristkostya написав:
Так доступно?
скажите вы за пивом в аптеку ходите? Зачем тогда ходите за новостями на форумы? Здесь нет новостных агрегаторов и проф. журналистов, а обычные люди высказывают свои мнения, о том, что происходит вокруг и том что пишут СМИ.
Упрекать кого то что "отсутствие света в Одессе это не новость", равносильно упрекать аптеку, что она не торгует пивом. Может покупатель не понимает, что такое аптека?
На форуме новость - всё то, о чем пишут форумчане, потому что они единственный источник информации в этом канале.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 гру, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:21
Hotab написав: Starikan написав:
да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек
Не беріть гріх на душу таку дурь писати.
Навіть якщо ми відкинемо події Іловайська (серпень 2014) , коли з десяток рашиських БТГр зі спини зайшли і створили обвал фронту, то ще до цього був і МН-17 збитий рашиським буком (це все саме професійні військові).
Але ще були тисячі найманців з ерефії, які сідали в екіпажі танків та БТР , а також перебували в ДРГ.
Не треба тут підспівувати орковській пропаганді про "нарот Бамбаса паднялся".
А как же ! Отложил отбойный молоток, вышел из шахты, сел в БТР и двинул защищать земляка Януковича.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:22
vitaliian написав:
Зачем тогда ходите за новостями на форумы?
Потому что кроме любителей запостить вчерашнюю новость (а то и вообще общеизвестный факт под видом новости), здесь есть и люди, делящиеся именно актуальными данными "с мест".
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:24
vitaliian написав:
На форуме новость - всё то, о чем пишут форумчане, потому что они единственный источник информации в этом канале.
Это даже не смешно. Но если в вашей вселенной обстоит так....не буду вмешиваться ....
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:25
juristkostya написав: vitaliian написав:
Зачем тогда ходите за новостями на форумы?
Потому что кроме любителей запостить вчерашнюю новость (а то и вообще общеизвестный факт под видом новости), здесь есть и люди, делящиеся именно актуальными данными "с мест".
тогда добавьте в ЧС всех остальных и у вас будут новости в концентрированном виде, и не надо будет ныть на тех, кто не хочет ради вас бесплатно заниматься журналистикой.
я сюда прихожу за мнениями. Новости я читаю в ТГ каналах.
UPD я на 100% уверен что вы - бюджетник. Только дети, попы и бюджетники думают что им все должны) народная примета.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:39
vitaliian написав:
я сюда прихожу за мнениями.
Спасибо, буду знать, что репостить сюда ежедневно десятки сообщений теперь называется "пришел за мнениями"
))))))
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:40
vitaliian написав:
UPD я на 100% уверен что вы - бюджетник.
Вы много в чем ошибаетесь, и данный эпизод не исключение
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