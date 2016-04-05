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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3023302430253026>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:34

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная.

А новость-то в чём? (или, если в доступных терминах, что _нового_ в этой информации?) :-))))))

Новое мог придумать только Адам. Эта война тоже не первая, по вашей логике пф что люди сидят без воды и света, это не тема, не о чем писать. Даже в мирное время были аварии, вам это неинтересно, да?
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Зараз майже увесь "третій світ", або "країни, що розвиваються" - союзники рашки.
А це 4-5 млрд., що ненавидять "американських імперіалістів" та "європейських колонізаторів".
Західна та "азіатська" цивілізації не в змозі співіснувати.


12 вересня 2001 судно о 6й ранку зайшло в Абиджан (Ivory Coast)-лоцман був під шафе з вечора (всю ніч святкували), як зайшов зразу тепло привітав капітана (українця), мабудь думав що росіянин-казав при велику перемогу над Америкою

згоден з вами що країни третього світу не стільки за росію скільки проти Америки(яка допомагає Україні), тобто вини і проти України (це реальність)

та і не тільки 3й світ-мій "колишній приятель" який виїхав до США і потім 20 років прослужив в Navy казав що під час находження на службі в Італії (30км від Неаполя)
військові були зобов'язані не пересуватися(це не рекомендації-а наказ командування)
по місту в уніформі (щоб не дратувати місцевих цивільних), причина -ненависть до американської армії

але якщо так траплялось що якесь мізерне порушення правил дорожнього руху,
то навіть італійські поліцейські не чіпали і навіть не виписували штраф, а тільки вербально попереджали (бо не бажають собі проблем від свого керівництва)
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:08

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: что новость (о том что Одесса сидит без света) - не актуальная.

А новость-то в чём? (или, если в доступных терминах, что _нового_ в этой информации?) :-))))))

Новое мог придумать только Адам. Эта война тоже не первая, по вашей логике пф что люди сидят без воды и света, это не тема, не о чем писать. Даже в мирное время были аварии, вам это неинтересно, да?

Давайте на примерах:
- "в результате ракетного удара, сегодня Одесса полностью обесточена" - это новость.
- "перебои с электричеством в Одессе продолжаются уже длительное время" - здесь описывается стационарное состояние, которое, к тому же, общеизвестно из СМИ. _Новости_ в этом нет.
Так доступно?
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:17

  juristkostya написав:Так доступно?
скажите вы за пивом в аптеку ходите? Зачем тогда ходите за новостями на форумы? Здесь нет новостных агрегаторов и проф. журналистов, а обычные люди высказывают свои мнения, о том, что происходит вокруг и том что пишут СМИ.

Упрекать кого то что "отсутствие света в Одессе это не новость", равносильно упрекать аптеку, что она не торгует пивом. Может покупатель не понимает, что такое аптека?

На форуме новость - всё то, о чем пишут форумчане, потому что они единственный источник информации в этом канале.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:21

  Hotab написав:
  Starikan написав:да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек

Не беріть гріх на душу таку дурь писати.

Навіть якщо ми відкинемо події Іловайська (серпень 2014) , коли з десяток рашиських БТГр зі спини зайшли і створили обвал фронту, то ще до цього був і МН-17 збитий рашиським буком (це все саме професійні військові).
Але ще були тисячі найманців з ерефії, які сідали в екіпажі танків та БТР , а також перебували в ДРГ.
Не треба тут підспівувати орковській пропаганді про "нарот Бамбаса паднялся".


А как же ! Отложил отбойный молоток, вышел из шахты, сел в БТР и двинул защищать земляка Януковича.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:22

  vitaliian написав:Зачем тогда ходите за новостями на форумы?

Потому что кроме любителей запостить вчерашнюю новость (а то и вообще общеизвестный факт под видом новости), здесь есть и люди, делящиеся именно актуальными данными "с мест".
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:24

  vitaliian написав:На форуме новость - всё то, о чем пишут форумчане, потому что они единственный источник информации в этом канале.

Это даже не смешно. Но если в вашей вселенной обстоит так....не буду вмешиваться ....
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:25

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Зачем тогда ходите за новостями на форумы?

Потому что кроме любителей запостить вчерашнюю новость (а то и вообще общеизвестный факт под видом новости), здесь есть и люди, делящиеся именно актуальными данными "с мест".

тогда добавьте в ЧС всех остальных и у вас будут новости в концентрированном виде, и не надо будет ныть на тех, кто не хочет ради вас бесплатно заниматься журналистикой.

я сюда прихожу за мнениями. Новости я читаю в ТГ каналах.

UPD я на 100% уверен что вы - бюджетник. Только дети, попы и бюджетники думают что им все должны) народная примета.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:39

  vitaliian написав:я сюда прихожу за мнениями.

Спасибо, буду знать, что репостить сюда ежедневно десятки сообщений теперь называется "пришел за мнениями" :-)))))))
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 10:40

  vitaliian написав:UPD я на 100% уверен что вы - бюджетник.

Вы много в чем ошибаетесь, и данный эпизод не исключение
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