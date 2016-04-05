RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3023302430253026
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:09

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:UPD я на 100% уверен что вы - бюджетник.

Вы много в чем ошибаетесь, и данный эпизод не исключение

Меня греет мысль, что вы всегда правы)
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:я сюда прихожу за мнениями.

Спасибо, буду знать, что репостить сюда ежедневно десятки сообщений теперь называется "пришел за мнениями" :-)))))))

За мнениями о том, о чем репост. Что не так? У вас никогда не спрашивали вашего мнения и вам это кажется необычно? Высказывайтесь, спорьте, доказывайте где я не прав) Я здесь никому рот не закрываю.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15675
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:14

Нарешті чітко прямо у лоб

Російські окупанти обстрілюють об'єкти енергосистеми України. У зв'язку з цим в державі почалась справжня енергетична криза. Її майже одразу вдасться вирішити за допомогою ракет дальністю 800 км. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передають Патріоти України.

Ці ракети Данілов вважає найефективнішим способом вирішення проблем України. "Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав Данілов.
https://patrioty.org.ua/politic/rakety- ... 45264.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25710
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.

Я написав, хто воював.
Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.

Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були.
ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично.
Потік російських найманців теж не шахтарі.
Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.
Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:А как же ! Отложил отбойный молоток, вышел из шахты, сел в БТР и двинул защищать земляка Януковича.


вот такую хрень мне рассказывал в ноябре 2014 один бывший лучший друг детства -человек большого ума(медалист, краснодипломник, участник республиканских и союзных олимпиад по математике/физики/химии), а на вопрос откуда у шахтеров 450 танков и 1500 створов артилерии? не знал- что ответить

никаких шахтеров в Донецке/Луганске и близко не было, они не то что не принимали активное участие в захвате админ.зданий, но даже не дежурили на блок-постах (на что делал упор мой "друг")
у моего однокурсника из Кр.Рога отец всю жизнь проработавших в шахтере -услышав такую ересь про "шахтеров на блок-постах" он улыбнулся и сказал, что при таком тяжелом труде у шахтера (особенно за 45-50) ели хватало сил чтобы поужинать после смены (накатить 150 для крепкого сна) и дойти до койти (чтобы с утра встрать и снова в забой)

в Донецке были сначало завезены титушки с ростовской области, которые вместе с местной гопотой нападали на проукраинских активистов на украинских митингах, ими руководили фсб-е кураторы, а процес контролировал Сурков
в 13 апреля 2014 начало войны на Донбассе
Черный день "Альфы" и начало АТО на Донбассе
13 апреля 2014 года в Семеновке под Славянском на спецназовцев "Альфы" СБУ было совершено вооруженное нападение.

Подъехавшие на легковых автомобилях российские диверсанты открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. В то же время из лесопосадки по украинским спецназовцам открыла огонь другая группа диверсантов.В этом бою погиб капитан "Альфы" Геннадий Биличенко и были ранены семеро наших силовиков.

Положение альфовцев было незавидным, но на помощь пришли десантники 3-й роты 80-й аэромобильной бригады. Несмотря на то, что военные получили приказ не открывать огонь, командир роты Вадим Сухаревский вступил в бой.

Пулеметами удалось подавить огонь противника, после чего российские диверсанты отступили.Вечером 13 апреля СНБО провел экстренное заседание и принял решение о начале Антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил Украины.

– 13 апреля возле Семеновки мы находились в автобусе, в том синем бусе, снимки которого и видео потом облетели СМИ. Я сидел впереди на так называемом командирском месте. Мы были в полной экипировке, с нашивками "СБУ". Потому не высовывались и ждали команды.
Возле дороги были припаркованы автомобили, на улице разговаривали руководители – заместители председателя СБУ, представители разных департаментов, Швец из ВСУ и т.д. А потом подъехала делегация славянской "знати" во главе с мэром Нелей Штепой. Они что-то долго обсуждали, а потом в форме гаишника подъехал Гиркин.

– Вы тогда знали, как он выглядит?

– Конечно, нет! На тот момент мы не знали, что это был Гиркин, не знали, как он вообще выглядит. И местная агентура в Славянске, если бы мы зашли в город, должна была нас "навести" на Гиркина – нашу группу для того и отправили. Но еще раз подчеркну, никто из наших тогда не знал "Стрелка" в лицо. А получилось, что Гиркин приехал на место, где была куча украинских силовиков. Приехал на милицейской машине, одет как гаишник.
https://incident.obozrevatel.com/crime/shtepa-rasstrel-alfa-sbu-chto-rasskazal-svidetel.htm
prodigy
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:31

  vitaliian написав:Меня греет мысль, что вы всегда правы)

Что тоже, безусловно, заблуждение:-)))))
juristkostya
 
Повідомлень: 5373
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:36

нагнетание анти-украинских настроений на Донбассе началось еще в начале 90-х



Казанский не верит в то, что можно переформатировать
взляды жителей оккупированного Донбасса
prodigy
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:43

  Starikan написав:Для чика: к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.

Почему "к сожалению"? Не рад патриотично "отдать долг"? Почему уклоняется "в Днепре без света и отопления"?
Habib
 
Повідомлень: 28
З нами з: 18.11.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:На початку 2014 хто воював? Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.


боевые действия начались 13 апреля 2014 (см. выше) мой пост-дата начала АТО

если Гиркин переодевался в форму украинского гаишника, то ДРГ должны были воевать с нашивками псковских десантников?

21 августа 2014 года украинские СМИ сообщили о захваченной днем ранее российской БМД-2 (боевая машина десанта) — без экипажа, но с документами военнослужащих (паспорта, страховки, журнал нарядов и увольнений).


российские десантники оказались в зоне боевых действий в Украине, некоторые даже погибли или попали в плен. Речь идет о военнослужащих двух дивизий ВДВ - 98-й Свирской, дислоцированной в Иваново, и 76-й Псковской.


это именно то, что Украинские власти смогли доказательно предъявить мировым журналистам (как известно информацию от разведки и СБУ без материальных фактов
никто не воспринимал , потому Путин все отрицал)
prodigy
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:00

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.

Я написав, хто воював.
Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.

Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були.
ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично.
Потік російських найманців теж не шахтарі.
Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.
Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі.

Знамените:
Командувач Генштабу ЗСУ Віктор Муженко стверджує, що в Міноборони є неспростовні докази участі кадрових російських військових у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

Разом із тим, бойових дій проти російських військових підрозділів українські силовики не ведуть, заявив Муженко в ході зустрічі з іноземними військовими аташе, пише «Слово і Діло» з посиланням на «Українську правду».
https://www.slovoidilo.ua/news/7217/201 ... oyuem.html

До речі, стосовно давніх дискусій свіже визнання від 25 березня 2021:
*У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб."
https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html

Згоден, що відносно рашопідрозділів Муженко мабуть погарячкував (скоріше це якась була політична заява).
Згоден, що керівні посади займали рашковани.
Але який відсоток місцевих був у збройних формуваннях сепаратистів -- ?

Зи. З інтерв'ю:
- Вони не розуміють, що робити. Яка позиція взагалі, яка ситуація. Ми сьогодні застосовуємо зброю. Завтра будуть якісь домовленості і вони будуть потім «крайніми». Дуже важливий момент. Зараз можна будь-кого звинуватити в цьому, але відсутність чіткого політичного рішення і відсутність наказів вищого керівництва якраз і впливало демотивуючи на цю ситуацію. Тому так трапилося.

- Я кажу: заявка була? Він каже: не було. Я кажу: збивай. Він каже: ви не маєте права віддавати таке розпорядження. Я дійсно не мав права. Мали право президент, міністр оборони, начальник Генштабу і він, командувач Повітряних сил. Я кажу: приймайте рішення. Він каже: я таке рішення не прийму.

- Тому що нічого не було зрозуміло і чітких посилів не було. А те, що ви говорили, що політики вирішували, вводити чи не вводити – це хай буде на їхній совісті.
‒ Сценарій в Криму міг би по-іншому розвиватися, якби ввели воєнний стан?

‒ Міг би піти по будь-якому варіанту, але це був шанс. Відстояти Крим. Вберегти Крим у складі України.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25710
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3023302430253026
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4406
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5652)
17.12.2022 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.