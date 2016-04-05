Додано: Суб 17 гру, 2022 12:00

Hotab написав: Ой+ написав: Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках. Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.

Я написав, хто воював.

Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.



Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були.

ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично.

Потік російських найманців теж не шахтарі.

Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.

Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі. Я написав, хто воював.Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були.ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично.Потік російських найманців теж не шахтарі.Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі.

Знамените:Командувач Генштабу ЗСУ Віктор Муженко стверджує, що в Міноборони є неспростовні докази участі кадрових російських військових у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.Разом із тим, бойових дій проти російських військових підрозділів українські силовики не ведуть, заявив Муженко в ході зустрічі з іноземними військовими аташе, пише «Слово і Діло» з посиланням на «Українську правду».До речі, стосовно давніх дискусій свіже визнання від 25 березня 2021:*У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб."Згоден, що відносно рашопідрозділів Муженко мабуть погарячкував (скоріше це якась була політична заява).Згоден, що керівні посади займали рашковани.Але який відсоток місцевих був у збройних формуваннях сепаратистів -- ?Зи. З інтерв'ю:- Вони не розуміють, що робити. Яка позиція взагалі, яка ситуація. Ми сьогодні застосовуємо зброю. Завтра будуть якісь домовленості і вони будуть потім «крайніми». Дуже важливий момент. Зараз можна будь-кого звинуватити в цьому, але відсутність чіткого політичного рішення і відсутність наказів вищого керівництва якраз і впливало демотивуючи на цю ситуацію. Тому так трапилося.- Я кажу: заявка була? Він каже: не було. Я кажу: збивай. Він каже: ви не маєте права віддавати таке розпорядження. Я дійсно не мав права. Мали право президент, міністр оборони, начальник Генштабу і він, командувач Повітряних сил. Я кажу: приймайте рішення. Він каже: я таке рішення не прийму.- Тому що нічого не було зрозуміло і чітких посилів не було. А те, що ви говорили, що політики вирішували, вводити чи не вводити – це хай буде на їхній совісті.‒ Сценарій в Криму міг би по-іншому розвиватися, якби ввели воєнний стан?‒ Міг би піти по будь-якому варіанту, але це був шанс. Відстояти Крим. Вберегти Крим у складі України.