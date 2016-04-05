Меня греет мысль, что вы всегда правы)
За мнениями о том, о чем репост. Что не так? У вас никогда не спрашивали вашего мнения и вам это кажется необычно? Высказывайтесь, спорьте, доказывайте где я не прав) Я здесь никому рот не закрываю.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 11:09
Меня греет мысль, что вы всегда правы)
За мнениями о том, о чем репост. Что не так? У вас никогда не спрашивали вашего мнения и вам это кажется необычно? Высказывайтесь, спорьте, доказывайте где я не прав) Я здесь никому рот не закрываю.
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:14
Нарешті чітко прямо у лоб
Російські окупанти обстрілюють об'єкти енергосистеми України. У зв'язку з цим в державі почалась справжня енергетична криза. Її майже одразу вдасться вирішити за допомогою ракет дальністю 800 км. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передають Патріоти України.
Ці ракети Данілов вважає найефективнішим способом вирішення проблем України. "Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав Данілов.
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я написав, хто воював.
Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.
Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були.
ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично.
Потік російських найманців теж не шахтарі.
Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.
Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі.
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вот такую хрень мне рассказывал в ноябре 2014 один бывший лучший друг детства -человек большого ума(медалист, краснодипломник, участник республиканских и союзных олимпиад по математике/физики/химии), а на вопрос откуда у шахтеров 450 танков и 1500 створов артилерии? не знал- что ответить
никаких шахтеров в Донецке/Луганске и близко не было, они не то что не принимали активное участие в захвате админ.зданий, но даже не дежурили на блок-постах (на что делал упор мой "друг")
у моего однокурсника из Кр.Рога отец всю жизнь проработавших в шахтере -услышав такую ересь про "шахтеров на блок-постах" он улыбнулся и сказал, что при таком тяжелом труде у шахтера (особенно за 45-50) ели хватало сил чтобы поужинать после смены (накатить 150 для крепкого сна) и дойти до койти (чтобы с утра встрать и снова в забой)
в Донецке были сначало завезены титушки с ростовской области, которые вместе с местной гопотой нападали на проукраинских активистов на украинских митингах, ими руководили фсб-е кураторы, а процес контролировал Сурков
в 13 апреля 2014 начало войны на Донбассе
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:31
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:36
нагнетание анти-украинских настроений на Донбассе началось еще в начале 90-х
Казанский не верит в то, что можно переформатировать
взляды жителей оккупированного Донбасса
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:43
Почему "к сожалению"? Не рад патриотично "отдать долг"? Почему уклоняется "в Днепре без света и отопления"?
Додано: Суб 17 гру, 2022 11:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
боевые действия начались 13 апреля 2014 (см. выше) мой пост-дата начала АТО
если Гиркин переодевался в форму украинского гаишника, то ДРГ должны были воевать с нашивками псковских десантников?
это именно то, что Украинские власти смогли доказательно предъявить мировым журналистам (как известно информацию от разведки и СБУ без материальных фактов
никто не воспринимал , потому Путин все отрицал)
Додано: Суб 17 гру, 2022 12:00
Знамените:
Командувач Генштабу ЗСУ Віктор Муженко стверджує, що в Міноборони є неспростовні докази участі кадрових російських військових у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.
Разом із тим, бойових дій проти російських військових підрозділів українські силовики не ведуть, заявив Муженко в ході зустрічі з іноземними військовими аташе, пише «Слово і Діло» з посиланням на «Українську правду».
До речі, стосовно давніх дискусій свіже визнання від 25 березня 2021:
*У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб."
Згоден, що відносно рашопідрозділів Муженко мабуть погарячкував (скоріше це якась була політична заява).
Згоден, що керівні посади займали рашковани.
Але який відсоток місцевих був у збройних формуваннях сепаратистів -- ?
Зи. З інтерв'ю:
- Вони не розуміють, що робити. Яка позиція взагалі, яка ситуація. Ми сьогодні застосовуємо зброю. Завтра будуть якісь домовленості і вони будуть потім «крайніми». Дуже важливий момент. Зараз можна будь-кого звинуватити в цьому, але відсутність чіткого політичного рішення і відсутність наказів вищого керівництва якраз і впливало демотивуючи на цю ситуацію. Тому так трапилося.
- Я кажу: заявка була? Він каже: не було. Я кажу: збивай. Він каже: ви не маєте права віддавати таке розпорядження. Я дійсно не мав права. Мали право президент, міністр оборони, начальник Генштабу і він, командувач Повітряних сил. Я кажу: приймайте рішення. Він каже: я таке рішення не прийму.
- Тому що нічого не було зрозуміло і чітких посилів не було. А те, що ви говорили, що політики вирішували, вводити чи не вводити – це хай буде на їхній совісті.
‒ Сценарій в Криму міг би по-іншому розвиватися, якби ввели воєнний стан?
‒ Міг би піти по будь-якому варіанту, але це був шанс. Відстояти Крим. Вберегти Крим у складі України.
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