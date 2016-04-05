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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3024302530263027
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.

Брат друга трохи повоював в таких "міліціях" (добровільно пішов на лозунгах "Харків візьмемо, а потім і Київ") і втік в Європу коли зрозумів яка там задниця: казав що на 8-10 простих українців був 1 наш зек і 1 москаль, які командували і постачали зброю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:19

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.

Брат друга трохи повоював в таких "міліціях" (добровільно пішов на лозунгах "Харків візьмемо, а потім і Київ") і втік в Європу коли зрозумів яка там задниця: казав що на 8-10 простих українців був 1 наш зек і 1 москаль, які командували і постачали зброю.

Все таки трактористы? А какой им смысл. И почему они не приютили чивокуню или любого другого топ политики из Донецка, не дали себя возглавить?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Все таки трактористы?

Які трактористи - молоді ідіоти, які школу закінчили і не мали чим зайнятись. Ну і ще поліція масово йшла, бо боялась суду за виконання приказів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 17 гру, 2022 12:28, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:23

Ну і від генерала Назарова (інтерв'ю за 2021 рік):
Планувалося взяти під контроль важливі критичні об'єкти військової інфраструктури на території півострова. І всі важливі аеродроми, аеродром РФ у Новогвардійському, місця дислокації наших військ, перешийки.

І боєготових частин було більш ніж достатньо для того, щоб не тільки чинити супротив, але й застосовувати його.

___________________________
Ті замисли передбачали наше силове втручання в Крим. Ми розуміли, що задача доволі складна і навряд чи може бути виконана на 100%. Але, тим не менш, взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, вона була реальна.

Я до цих пір аналізую і доходжу до висновку, що ця задача була реальна.

‒ Але Михайло Куцин не міг самостійно ухвалити таке рішення?

‒ Я думаю, що ні. Він з кимось мав спілкуватися з цього приводу. Або з міністром, або верховним головнокомандувачем. ( На той момент міністром оборони був Ігор Тенюх, Верховний Головнокомандувач - в.о президента України ‒ Олександр Турчинов ‒ ред. )
https://www.radiosvoboda.org/a/hronika- ... 45874.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Які трактористи - молоді ідіоти, які школу закінчили і не мали чим зайнятись.

А також алкашня та маргінали. Нормальні люди дивились з жахом, хто дірвався до влади , маючи автомат в руках.
Ті, хто вчора були дно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:29

Сам визнав

Ну і на закусь, коли нарешті Турчинов виконав свій обов'язок -- прийняв рішення та показав рішучість (Донецький аеропорт):
Кажу: "Нехай вас це не турбує. Це моя особиста відповідальність. Ще раз підтверджую команду - хоч письмово, хоч запишіть мої слова на диктофон, – завдати удар по аеропорту!", – наголошує секретар РНБО.

За словами Турчинова, тоді українські силовики перейшли межу і почали воювати по-справжньому.

"І от коли військові літаки почали бити по аеропорту, коли спалили там тих чеченців, тоді, я вважаю, відбувся психологічний перелом, і всі зрозуміли, що назад ходу не буде. Всі зрозуміли: на війні треба воювати", – каже секретар РНБО.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/04/14/7141274/
Результат одразу ж.
Чому не одразу з Криму - ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:42

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Які трактористи - молоді ідіоти, які школу закінчили і не мали чим зайнятись.

А також алкашня та маргінали. Нормальні люди дивились з жахом, хто дірвався до влади , маючи автомат в руках.
Ті, хто вчора були дно.


так були і місцеві тітушки (за все це платили в доларах куратори)
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:43

цікава інфа-рекомендую

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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:06

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.

Я написав, хто воював.
Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.

Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були.
ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично.
Потік російських найманців теж не шахтарі.
Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.
Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі.

Так я не з Вами дискутую, а щодо тези про опір харків'ян "шахтарям", та ще і на початку 2014 р. В Харкові теж русо-турісто каламутили воду, серед тих хто забрався до ода був і моторило і інші громадяни рфії. І тоді хватило роти спецназу, щоб їх звідти копняками прогнати. Ще і по єврейській лінії натисли на адольфовича з добкіним і ті як мінімум притихли в своєму сепаратизмі.
А шахтрарі і справжні і умовні себе повністю приговорили. Вже ніколи їм не бачити того соціального статусу, це якщо просто фізично виживуть.
Ой+
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