Hotab написав:Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.
Брат друга трохи повоював в таких "міліціях" (добровільно пішов на лозунгах "Харків візьмемо, а потім і Київ") і втік в Європу коли зрозумів яка там задниця: казав що на 8-10 простих українців був 1 наш зек і 1 москаль, які командували і постачали зброю.
Hotab написав:Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад.
Брат друга трохи повоював в таких "міліціях" (добровільно пішов на лозунгах "Харків візьмемо, а потім і Київ") і втік в Європу коли зрозумів яка там задниця: казав що на 8-10 простих українців був 1 наш зек і 1 москаль, які командували і постачали зброю.
Все таки трактористы? А какой им смысл. И почему они не приютили чивокуню или любого другого топ политики из Донецка, не дали себя возглавить?
Ну і від генерала Назарова (інтерв'ю за 2021 рік): Планувалося взяти під контроль важливі критичні об'єкти військової інфраструктури на території півострова. І всі важливі аеродроми, аеродром РФ у Новогвардійському, місця дислокації наших військ, перешийки.
І боєготових частин було більш ніж достатньо для того, щоб не тільки чинити супротив, але й застосовувати його.
___________________________ Ті замисли передбачали наше силове втручання в Крим. Ми розуміли, що задача доволі складна і навряд чи може бути виконана на 100%. Але, тим не менш, взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, вона була реальна.
Я до цих пір аналізую і доходжу до висновку, що ця задача була реальна.
‒ Але Михайло Куцин не міг самостійно ухвалити таке рішення?
‒ Я думаю, що ні. Він з кимось мав спілкуватися з цього приводу. Або з міністром, або верховним головнокомандувачем. ( На той момент міністром оборони був Ігор Тенюх, Верховний Головнокомандувач - в.о президента України ‒ Олександр Турчинов ‒ ред. ) https://www.radiosvoboda.org/a/hronika- ... 45874.html
Ну і на закусь, коли нарешті Турчинов виконав свій обов'язок -- прийняв рішення та показав рішучість (Донецький аеропорт): Кажу: "Нехай вас це не турбує. Це моя особиста відповідальність. Ще раз підтверджую команду - хоч письмово, хоч запишіть мої слова на диктофон, – завдати удар по аеропорту!", – наголошує секретар РНБО.
За словами Турчинова, тоді українські силовики перейшли межу і почали воювати по-справжньому.
"І от коли військові літаки почали бити по аеропорту, коли спалили там тих чеченців, тоді, я вважаю, відбувся психологічний перелом, і всі зрозуміли, що назад ходу не буде. Всі зрозуміли: на війні треба воювати", – каже секретар РНБО. https://www.pravda.com.ua/news/2017/04/14/7141274/ Результат одразу ж. Чому не одразу з Криму - ?
Ой+ написав:Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.
Я написав, хто воював. Те, що відкрито (чи не відкрито) регулярна армія зайшла в серпні 2014, не означає, що воювали шахтарі.
Почали і організували Гіркини/Стрєлкови зі своєю групою. І вони в шахті ніколи не були. ЧВК Вагнера теж не з кіркою в забої працювали історично. Потік російських найманців теж не шахтарі. Ясно, що якийсь відсоток місцевих там був. Але не ядро і не командний склад. Та і серед місцевих ядро силового крила були беркут, поліція, зрадники з СБУ. Зовсім не шахтарі.
Так я не з Вами дискутую, а щодо тези про опір харків'ян "шахтарям", та ще і на початку 2014 р. В Харкові теж русо-турісто каламутили воду, серед тих хто забрався до ода був і моторило і інші громадяни рфії. І тоді хватило роти спецназу, щоб їх звідти копняками прогнати. Ще і по єврейській лінії натисли на адольфовича з добкіним і ті як мінімум притихли в своєму сепаратизмі. А шахтрарі і справжні і умовні себе повністю приговорили. Вже ніколи їм не бачити того соціального статусу, це якщо просто фізично виживуть.