Ой+ написав:На початку 2014 хто воював? Бойові дії почались щонайшвидше з літа 2014. А відкрито рашисти поперели з серпня, до того якось типа приватно, хоч і на танках.
Гіркіни, Мотороли - бойовики з російськими паспортами в карманах. Над Харківській ОДА російській флаг підіймав москвич. З Белгорода до Харківа автобусами завозили "антімайданівців". Були й місцеві, але вони були організовані ззовні. Чи за допомогою місцевих олігархів, яки загрались в антімайдан, а потім ці сили у них перехопило ФСБ.
Врачи предупредили о возможной вспышке "верблюжьего гриппа", который намного смертоноснее, чем COVID-19 – The Sun.
Сейчас количество случаев может возрасти из-за огромного количества болельщиков, приехавших в Катар на Чемпионат мира по футболу.
✔️ MERS (верблюжий грипп) – более смертоносный, чем COVID-19. Более трети людей, заразившихся им, умирают по сравнению с менее чем 4% больных коронавирусом. И против этого заболевания нет эффективной вакцины. https://t.me/c/1248149892/28950
detroytred написав:Якщо це так, то схоже Забродський все ж таки застосував більш дієву форму натяку партнерам -- "чого чекаєте??? Коли буде зброя для відповіді на цей терор?"
Чому Забродський саме тільки зараз оголосив? Гадаю, що зброя дійсно на підході. Тому він цим отримав хоч якийсь дивіденд після завірювань Резнікова, що зброя вже йде. Але навіщо президент толочить про закінчення ресурсу для атак у орків - хз)) Бо якщо це не так, то Забродський ще й не слабо його протролив.
На жаль у цитаті нема бачення генерала стосовно того, що можливо і треба робити в цій ситуації.
кілька гетьманів і кожен по іншому чеше...
Ходжес прокоментував слова Залужного про новий наступ РФ у лютому й версію, що це було сказано для збільшення надходжень західної зброї
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал Бен Ходжес висловив сумнів у тому, що Росія піде в новий наступ у лютому, як прогнозує головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості“, – написав Ходжес у твітері.
Він висловив думку, що остання “часткова” мобілізація в Росії була, висловлюючись цензурно, “невдалою”.
“Перебільшення потенціалу нових наступальних операцій РФ грає на користь тим, хто шукає причини припинити підтримувати Україну”, – вважає генерал.
Деякі коментатори, відповідаючи на допис Ходжеса у твітері, зауважили, що, ймовірно, українське командування таким чином прагне навпаки, спонукати Захід надавати Україні більше зброї.
Американський генерал погодився з тим, що так і є, але зауважив, що не вважає таку тактику правильною.
“Я згоден, що перебільшення мають на меті забезпечити підтримку для [надання] більшої кількості зброї. Але я боюся, що вони мають зворотний ефект, оскільки дозволяють скептикам сказати: “Бачите! Росіяни виграють”, і це дає їм привід наполягати на припиненні постачання [зброї] й наполягати на переговорах”.
vitaliian написав:Если не ИПСО это может повлиять на ход войны
В контексті зменшення партнерських грошей для України на тлі збільшення їх власних витрат на боротьбу з вірусом?
Уже столько в нас вложили, не думаю что так просто взять и уменьшить. Солдаты могут болеть. Летчика танкистом не заменишь. Прихожу в разгар ковида в поликлинику, 2/3 врачей не принимают - на больничном. Больницы тоже не принимают. Троллейбусы почти не ездят, спрашиваю чего, водители болеют. Ну и т.д.
Starikan написав:да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек
Не беріть гріх на душу таку дурь писати. Навіть якщо ми відкинемо події Іловайська (серпень 2014) , коли з десяток рашиських БТГр зі спини зайшли і створили обвал фронту, то ще до цього був і МН-17 збитий рашиським буком (це все саме професійні військові). Але ще були тисячі найманців з ерефії, які сідали в екіпажі танків та БТР , а також перебували в ДРГ. Не треба тут підспівувати орковській пропаганді про "нарот Бамбаса паднялся"
новой власти Украины
Порошенко обратно 7 червня.
Ви вмієте читати? Я кажу про початок війни, коли місцеві виходили та затримували наші загони АТО, коли ходаковські формували з місцевих силовиків свої сепарськи загони, коли царьови та інші риги організовували "паради полонених" - ВИ ЗАБУЛИ ВСЕ ОЦЕ? А я не забув.
Новое коалиционное правительство Дании намерено отменить один из самых старых национальных праздников, чтобы увеличить расходы на оборону. Это - первый шаг новой правительственной коалиции, о создании которой было объявлено накануне.
Один из приоритетов коалиции - чуть быстрее, чем планировалось, выйти на показатель 2% от ВВП на военные расходы в соответствии с обещанием, которые страны НАТО дали друг другу еще в 2014 году, после захвата Россией Крыма и развязывания локальной войны на востоке Украины.
Прежнее правительство собиралось довести военные расходы до 2% ВВП только к 2033 году, новое же ввиду нападения России на Украину хочет сделать это на три года раньше. ........ Отвечая на критику, Метте Фредериксен заявила: "В Европе идет война, и нам нужно укрепить нашу оборону… И это потребует от каждого чуть большего вклада". ....
https://www.bbc.com/russian/news-63993809 Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение. И сможет ли делать это после войны.