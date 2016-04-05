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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3026302730283029
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Ви вмієте читати?

Ви ж навчите, якщо що?
  Starikan написав:Я кажу про початок війни

Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили. Не шахтарі.

  ЛАД написав:Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение.

При планомірному житті країни - не може.
В останній рік перед агресією, коли ризики вторгнення зашкалювали - була зобов'язана. Замість доріг(можна вдвічі менше на них виділити) та інших капітальних вкладень.
Коли на руці гангрена починається (або значний ризик її початку) то манікюр гроші не витрачають. І в ювелірку не йдуть, купити на підгниваючу руку "пєрстєньок"
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 гру, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:20

  jump написав:.......
“Я згоден, що перебільшення мають на меті забезпечити підтримку для [надання] більшої кількості зброї. Але я боюся, що вони мають зворотний ефект, оскільки дозволяють скептикам сказати: “Бачите! Росіяни виграють”, і це дає їм привід наполягати на припиненні постачання [зброї] й наполягати на переговорах”.

Эффект зависит от желания.
Есть желание помогать - стимулирует усилить помощь, нет желания - стимулирует уменьшать поставки и "наполягати на переговорах”.
ЛАД
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