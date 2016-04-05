Ви ж навчите, якщо що?
Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили. Не шахтарі.
При планомірному житті країни - не може.
В останній рік перед агресією, коли ризики вторгнення зашкалювали - була зобов'язана. Замість доріг(можна вдвічі менше на них виділити) та інших капітальних вкладень.
Коли на руці гангрена починається (або значний ризик її початку) то манікюр гроші не витрачають. І в ювелірку не йдуть, купити на підгниваючу руку "пєрстєньок"