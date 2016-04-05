Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили. Не шахтарі.
ЛАД написав:Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение.
При планомірному житті країни - не може. В останній рік перед агресією, коли ризики вторгнення зашкалювали - була зобов'язана. Замість доріг(можна вдвічі менше на них виділити) та інших капітальних вкладень. Коли на руці гангрена починається (або значний ризик її початку) то манікюр гроші не витрачають. І в ювелірку не йдуть, купити на підгниваючу руку "пєрстєньок"
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 гру, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:....... “Я згоден, що перебільшення мають на меті забезпечити підтримку для [надання] більшої кількості зброї. Але я боюся, що вони мають зворотний ефект, оскільки дозволяють скептикам сказати: “Бачите! Росіяни виграють”, і це дає їм привід наполягати на припиненні постачання [зброї] й наполягати на переговорах”.
Эффект зависит от желания. Есть желание помогать - стимулирует усилить помощь, нет желания - стимулирует уменьшать поставки и "наполягати на переговорах”.
ЛАД написав: https://www.bbc.com/russian/news-63993809 Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение. И сможет ли делать это после войны.
Дания - это игрушечная страна, "домик Барби" - такое было у меня впечатление от ее посещения. И почти не пострадавшая во 2МВ. Какая вообще у нее может быть армия и зачем? Как вклад в "армию НАТО", которой вообще не существует?
ЛАД написав:Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение.
При планомірному житті країни - не може. В останній рік перед агресією, коли ризики вторгнення зашкалювали - була зобов'язана. Замість доріг(можна вдвічі менше на них виділити) та інших капітальних вкладень. Коли на руці гангрена починається (або значний ризик її початку) то манікюр гроші не витрачають. І в ювелірку не йдуть, купити на підгниваючу руку "пєрстєньок"
Це так. Але 2 питання. 1. Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021. Тоді, можливо, останній рік перед агресією міг бути 2020? А, можливо, агресія почалась би у 2023. Тоді "останній рік" був би 2022. 2. Порахуйте, скільки коштів було виділено на дороги, скільки вийде половина, і що можна було зробити за ці гроші. Нам зараз за місяць виділяють більше допомоги + ми самі витрачаємо. Розмови про те, що за останній рік можна було зробити щось хоч трохи суттєве особисто мені ввижаються не серйозними.
ЛАД написав: https://www.bbc.com/russian/news-63993809 Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение. И сможет ли делать это после войны.
Дания - это игрушечная страна, "домик Барби" - такое было у меня впечатление от ее посещения. И почти не пострадавшая во 2МВ. Какая вообще у нее может быть армия и зачем? Как вклад в "армию НАТО", которой вообще не существует?
Могу согласиться. Правда ВВП Дании в 2021 вдвое больше нашего. Но что тогда говорить о прибалтах? И вообще-то, я привёл это просто к тому, чтобы показать проблемы с военными расходами в западных государствах - борются за 2% на оборону.
Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці Судячи з новин, то тут найгарячіше... Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍 І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
Вітаю, Успіх! Дякую за позитив і оптимізм. Кажуть, що військовим, які були на Херсонському напрямку, легше працювати там, де ти зараз, тому що немає стільки ворожої авіації та дронів. То правда?
"У нас достаточно людей, и я вижу, что (их – ред.) хватит. Нам не нужны сотни тысяч (мобилизованных – ред.)", – прокомментировал Залужный. ... "Нам нужны танки, нам нужны БТРы, БМП. И нам нужны боеприпасы", – сказал Залужный.
Российская армия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Каким потенциалом она располагает, какие риски и возможности для нее сейчас возникают? Что происходит на поле боя? И что планирует Украина? ........ Под Бахмутом "идут кровопролитные бои", подтверждает владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия". ....... Несмотря на имеющийся потенциал для новых наступательных операций, боеспособность российских войск остается невысокой, и маловероятно, что им удастся захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы, полагают эксперты ISW. ........ Нынешние наступательные действия российской армии можно объяснить нежеланием уступать стратегическую инициативу, чтобы не оказаться, как это было осенью, в ситуации, когда все ее шаги были вынужденными.
Очевидно и то, что России - после тяжелых неудач на фронтах - нужно выиграть время и собраться с силами.
Так ведет себя боксер на ринге, устоявший на ногах после сокрушительного апперкота. Он демонстрирует способность "держать удар" - бросается в атаку, стараясь показать сопернику, что ничего страшного с ним не случилось, он полон энергии, очень зол и ничего не боится.