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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30273028302930303031>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Ви вмієте читати?

Ви ж навчите, якщо що?
  Starikan написав:Я кажу про початок війни

Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили. Не шахтарі.

  ЛАД написав:Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение.

При планомірному житті країни - не може.
В останній рік перед агресією, коли ризики вторгнення зашкалювали - була зобов'язана. Замість доріг(можна вдвічі менше на них виділити) та інших капітальних вкладень.
Коли на руці гангрена починається (або значний ризик її початку) то манікюр гроші не витрачають. І в ювелірку не йдуть, купити на підгниваючу руку "пєрстєньок"
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 гру, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:20

  jump написав:.......
“Я згоден, що перебільшення мають на меті забезпечити підтримку для [надання] більшої кількості зброї. Але я боюся, що вони мають зворотний ефект, оскільки дозволяють скептикам сказати: “Бачите! Росіяни виграють”, і це дає їм привід наполягати на припиненні постачання [зброї] й наполягати на переговорах”.

Эффект зависит от желания.
Есть желание помогать - стимулирует усилить помощь, нет желания - стимулирует уменьшать поставки и "наполягати на переговорах”.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:35

  ЛАД написав: https://www.bbc.com/russian/news-63993809
Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение. И сможет ли делать это после войны.

Дания - это игрушечная страна, "домик Барби" - такое было у меня впечатление от ее посещения. И почти не пострадавшая во 2МВ. Какая вообще у нее может быть армия и зачем? Как вклад в "армию НАТО", которой вообще не существует?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:41

  Hotab написав:...........
  ЛАД написав:Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение.

При планомірному житті країни - не може.
В останній рік перед агресією, коли ризики вторгнення зашкалювали - була зобов'язана. Замість доріг(можна вдвічі менше на них виділити) та інших капітальних вкладень.
Коли на руці гангрена починається (або значний ризик її початку) то манікюр гроші не витрачають. І в ювелірку не йдуть, купити на підгниваючу руку "пєрстєньок"

Це так.
Але 2 питання.
1. Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.
Тоді, можливо, останній рік перед агресією міг бути 2020?
А, можливо, агресія почалась би у 2023. Тоді "останній рік" був би 2022.
2. Порахуйте, скільки коштів було виділено на дороги, скільки вийде половина, і що можна було зробити за ці гроші.
Нам зараз за місяць виділяють більше допомоги + ми самі витрачаємо.
Розмови про те, що за останній рік можна було зробити щось хоч трохи суттєве особисто мені ввижаються не серйозними.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:45

Зображення

Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:46

  Starikan написав:
  ЛАД написав: https://www.bbc.com/russian/news-63993809
Это к вопросу о том, сколько может позволить себе нормальная страна выделять на оборону в нормальное время (не во время войны), может ли слабая в экономическом отношении страна иметь сильную армию и могла ли Украина выделять больше на вооружение. И сможет ли делать это после войны.

Дания - это игрушечная страна, "домик Барби" - такое было у меня впечатление от ее посещения. И почти не пострадавшая во 2МВ. Какая вообще у нее может быть армия и зачем? Как вклад в "армию НАТО", которой вообще не существует?

Могу согласиться. Правда ВВП Дании в 2021 вдвое больше нашего.
Но что тогда говорить о прибалтах?
И вообще-то, я привёл это просто к тому, чтобы показать проблемы с военными расходами в западных государствах - борются за 2% на оборону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:49

  vitaliian написав:...........
Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:59

  Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці ;)
Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"! :mrgreen:


Вітаю, Успіх! Дякую за позитив і оптимізм. Кажуть, що військовим, які були на Херсонському напрямку, легше працювати там, де ти зараз, тому що немає стільки ворожої авіації та дронів. То правда?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:02

  ЛАД написав:Розмови про те, що за останній рік можна було зробити щось хоч трохи суттєве особисто мені ввижаються не серйозними.

Подобные оправдания я, лично, считаю преступными

Достаточно было не сворачивать имеющиеся программы с 2019 года, денег бы хватило
Потому как, дополнительно 80 ярдов на дороги нашлось, а на ВПК почему-то нет
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги
А армию и не надо увеличивать сильно, армии нужно современное вооружение

Как там недавно говорил Залужный
Залужный прокомментировал ход мобилизации: людей хватает, необходимо оружие
"У нас достаточно людей, и я вижу, что (их – ред.) хватит. Нам не нужны сотни тысяч (мобилизованных – ред.)", – прокомментировал Залужный.
...
"Нам нужны танки, нам нужны БТРы, БМП. И нам нужны боеприпасы", – сказал Залужный.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:03

Российская армия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Каким потенциалом она располагает, какие риски и возможности для нее сейчас возникают? Что происходит на поле боя? И что планирует Украина?
........
Под Бахмутом "идут кровопролитные бои", подтверждает владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия".
.......
Несмотря на имеющийся потенциал для новых наступательных операций, боеспособность российских войск остается невысокой, и маловероятно, что им удастся захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы, полагают эксперты ISW.
........
Нынешние наступательные действия российской армии можно объяснить нежеланием уступать стратегическую инициативу, чтобы не оказаться, как это было осенью, в ситуации, когда все ее шаги были вынужденными.

Очевидно и то, что России - после тяжелых неудач на фронтах - нужно выиграть время и собраться с силами.

Так ведет себя боксер на ринге, устоявший на ногах после сокрушительного апперкота. Он демонстрирует способность "держать удар" - бросается в атаку, стараясь показать сопернику, что ничего страшного с ним не случилось, он полон энергии, очень зол и ничего не боится.

https://www.bbc.com/russian/features-63988421
ЛАД
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