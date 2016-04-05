Российская армия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Каким потенциалом она располагает, какие риски и возможности для нее сейчас возникают? Что происходит на поле боя? И что планирует Украина?

........

Под Бахмутом "идут кровопролитные бои", подтверждает владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия".

.......

Несмотря на имеющийся потенциал для новых наступательных операций, боеспособность российских войск остается невысокой, и маловероятно, что им удастся захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы, полагают эксперты ISW.

........

Нынешние наступательные действия российской армии можно объяснить нежеланием уступать стратегическую инициативу, чтобы не оказаться, как это было осенью, в ситуации, когда все ее шаги были вынужденными.



Очевидно и то, что России - после тяжелых неудач на фронтах - нужно выиграть время и собраться с силами.



Так ведет себя боксер на ринге, устоявший на ногах после сокрушительного апперкота. Он демонстрирует способность "держать удар" - бросается в атаку, стараясь показать сопернику, что ничего страшного с ним не случилось, он полон энергии, очень зол и ничего не боится.