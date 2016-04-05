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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3028302930303031>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:04

  Hotab написав:
  Starikan написав:Я кажу про початок війни
Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили.

От ви дійсно дурь пишете, причому навмисно. Що, з моменту втечі Яника до 7 червня в Україні не було влади?
Не шахтарі.

Добре, не шахтарі, а місцеві колаборанти. Яких ще с 2004 року агітували риги (за яких майбутні колаборанти активно голосували з початку 2000х). А потім страшний Гіркин з парою десятків захопив три міста, у яких колаборанти не чинили опір. І з яких потім сформували 45-тисячну армію. Вам легше?

І я на протязі 16 років мав "щастя" працювати у відділі, де з 20 людин було 4-5 потенційних колаборантів (троє було із Донбаса, один з них був начальником відділу), які у службовій обстановці тримали язик за зубами, а при неформальному спілкуванні розкривалися повністю.

На цьому дискусію із своєї сторони закінчую.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:16

  Starikan написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Я кажу про початок війни
Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили.

От ви дійсно дурь пишете, причому навмисно. Що, з моменту втечі Яника до 7 червня в Україні не було влади?
...
На цьому дискусію із своєї сторони закінчую.

Что логично, Hotab воевал на Донбасе с 2014 года
С ним сложно спорить на эту тему :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:28

  vitaliian написав:‼Смертельный верблюжий грипп наступает
✔️ MERS (верблюжий грипп) – более смертоносный, чем COVID-19.  Более трети людей, заразившихся им, умирают по сравнению с менее чем 4% больных коронавирусом. 
https://t.me/c/1248149892/28950


Если не ИПСО это может повлиять на ход войны[/quote]

Если это правда, то фраза "доказывать, что я - не верблюд" приобретает новый смысл. Однако, меня больше интересует вопрос закрытия границ и карантинные ограничения внутри стран.
На ход войны это повлияет лишь тем, что рф будет набирать больше чмобиков по мере выбытия, т.к. людей они не берегут. О наших бойцах, я думаю, позаботятся не только волонтеры.

  vitaliian написав: И против этого заболевания нет эффективной вакцины.

Да ну? :mrgreen: Шось мені підказує, що виробники вакцин по свистку ВОЗ "епідемія!" наввипередки переклеють етикетки та почнуть реєструвати у ВОЗ свої чудодійні жижі.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:33

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.

В соседней с вами школе есть украинский хор? Те украинские песни которые мы учили на пении я помню и люблю до сих пор. Про рушник, Чорнобривці, Ой у вишневому саду. Это патриотизм, дети должны понимать за что они любят свою Родину. А все партийные мероприятия (1е, 9е мая, 23 февраля, металлолом) нами дружно презирались. Носки ветеранам. Тьпфу.

Не хочу вас обидеть, мы и так с утра жёстко поговорили, но скажу как вижу, у вас размытая грань между добровольным и принудительным. Пение украинских песен было добровольное (заставьте кого то петь), кто не хотел просто открывал рот или даже не открывал. Но хотели все. И пение (рисование, физкультуру) мы не прогуливали.

эти военно политические мероприятия воспринимались как возможность прогулять уроки. Может какие то девочки поздравляли ветеранов добровольно, но нам пацанам было на них на*рать. А после 17 мгновений весны все статусные перцы разобрали себе на клички фамилии фашистских генералов, и явно симпатизировали не радистке кэт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 18:06, всього редагувалось 8 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:36

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.

от за це Вас й не люблять на форумі, ЛАД.
який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька?

у нас достатньо людей, який самі пішли в військомат. в Харкові в березні були випадки, коли з військомата відправляли, бо вже не було чим озброювати.

кожен потрібен на своєму місці.

була стаття про бій у харківський школі, яка згоріла, на самому початку війна - там же була еліта расейських спецпризначенців, які набоїв не шкодували. їх там поклали, але бій був важкий - не профі там робити було нічого..
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:39

  Hotab написав:
  Успіх написав:Що там - ще не пишуть в новинах, що в районі Бахмута з лінії фронту орки уйопують, аж гай шумить?

Так ця інфо (ще від 13 грудня) десь знайшла підтвердження?

Ну, 13го - то ми тільки вирушали з Х області і тому я жартував, що мовляв - орки вже уйопують - тільки-но почувши, що до них їде Успіх ЗСУ! :D

А так, то отут - з 5:50хв і дивитись/слухати до кінця, так як біля 8-ї хвилини і про нас кажуть ;)

  fler написав:
  Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці ;)
Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"! :mrgreen:


Вітаю, Успіх! Дякую за позитив і оптимізм. Кажуть, що військовим, які були на Херсонському напрямку, легше працювати там, де ти зараз, тому що немає стільки ворожої авіації та дронів. То правда?

Вітаю, Флер!
Ну, ми ще тільки розміщуємося/розвантажуємось/розмотуємось/підключаємося і т.д. і т.п...
Про авіацію, то чув, що і ми, і ворог періодично нею працює.
Про дрони - то не чув/не бачив їх, так як постійно хмарно, або дощ... Але кажуть, що як тільки буде погода, то їх тут буде багато... Але також кажуть, що і наші їх тут збивають добряче👍
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:41

Успіх приветствую!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:46

  detroytred написав:Чому не одразу з Криму - ?
Вы и вправду не понимаете? В Донбассе тоже не сразу. Помните как захватили наши БРДМ? Сейчас куча рассказывающих как надо было, тогда все языки в задницу позасовывали. Кстати с аэропортом там все тоже не однозначно. Я сначала смотрел и такое впечатление что игрушечная война.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:48

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.

Кто б сомневался, что ЛАД найдет в кацапском дерьме рациональное зерно.
Только не понятно, почему при таком патриотизме у них столько желающих прятаться от военкомата? Или "не все так однозначно" и так совпало, что многим резко надо было уехать в Монголию, Грузию и т.д.?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:54

https://t.me/c/1632966055/1881
В Бахмуте сейчас роют окопы внутри города.

Канал закрытый приглашение тут
https://t.me/+5Fa1Jea7Qj1jMzZi
vitaliian
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