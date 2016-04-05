ХЕЛЬСИНКИ — Атомные подводные лодки скользят в холодных водах вдоль побережья российского Кольского полуострова на северной окраине Европы. Ракеты, способные уничтожать города, хранятся десятками в бункерах, зарытых во внутренние холмы.
Со времен холодной войны этот арктический арсенал охраняла боевая единица, считавшаяся одной из самых грозных в России, — 200-я отдельная мотострелковая бригада, — пока в этом году она не направила на Украину своих лучших истребителей и вооружение и не была фактически уничтожена.
200-я дивизия была одной из первых частей, вторгшихся в Украину 24 февраля в рамках грозного штурма Харькова. К маю подразделение, шатаясь, отступало через российскую границу, отчаянно нуждаясь в перегруппировке, согласно внутренним документам бригады, с которыми ознакомилась The Washington Post, и ранее не разглашаемым данным, предоставленным украинскими и западными военными и представителями разведки. .........
Starikan написав:Для чика: к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.
Как печально, сейчас расплачусь: сынок-"патриот" не успел сбежать в США-Канаду. А доход, который "позволяет питаться несколько разнообразней" - это пенсия из воюющей страны, наполняющаяся из взносов не успевших "сбежать"?