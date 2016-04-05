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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3028302930303031
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:54

Starikan, а почему Родину (Украину?) не защищаете с сыновьями и внуками, а только "советуете" из-за ̶п̶а̶р̶е̶б̶р̶и̶к̶а̶ океана?

Чем дальше от Украины - тем больше "патриот"?

Кому интересно мнение съе**вшихся го*одонов?
Habib
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:02

ХЕЛЬСИНКИ — Атомные подводные лодки скользят в холодных водах вдоль побережья российского Кольского полуострова на северной окраине Европы. Ракеты, способные уничтожать города, хранятся десятками в бункерах, зарытых во внутренние холмы.

Со времен холодной войны этот арктический арсенал охраняла боевая единица, считавшаяся одной из самых грозных в России, — 200-я отдельная мотострелковая бригада, — пока в этом году она не направила на Украину своих лучших истребителей и вооружение и не была фактически уничтожена.


200-я дивизия была одной из первых частей, вторгшихся в Украину 24 февраля в рамках грозного штурма Харькова. К маю подразделение, шатаясь, отступало через российскую границу, отчаянно нуждаясь в перегруппировке, согласно внутренним документам бригады, с которыми ознакомилась The Washington Post, и ранее не разглашаемым данным, предоставленным украинскими и западными военными и представителями разведки.
.........

https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/16/russia-200th-brigade-decimated-ukraine/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:07

  Starikan написав:Для чика: к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.

Как печально, сейчас расплачусь: сынок-"патриот" не успел сбежать в США-Канаду.
А доход, который "позволяет питаться несколько разнообразней" - это пенсия из воюющей страны, наполняющаяся из взносов не успевших "сбежать"?
Habib
 
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