Будо б коректніше оперувати датами. Бо я , наприклад, не знаю, про який ви період. Але виходячи з вашої фрази "новые власти Украины" взяв з 7 червня, дати обрання президентом Порошенко. В цей час воювали всі ті, про кого вам вище повідомили.
От ви дійсно дурь пишете, причому навмисно. Що, з моменту втечі Яника до 7 червня в Україні не було влади? ... На цьому дискусію із своєї сторони закінчую.
Что логично, Hotab воевал на Донбасе с 2014 года С ним сложно спорить на эту тему
vitaliian написав:‼Смертельный верблюжий грипп наступает ✔️ MERS (верблюжий грипп) – более смертоносный, чем COVID-19. Более трети людей, заразившихся им, умирают по сравнению с менее чем 4% больных коронавирусом. https://t.me/c/1248149892/28950
Если не ИПСО это может повлиять на ход войны[/quote]
Если это правда, то фраза "доказывать, что я - не верблюд" приобретает новый смысл. Однако, меня больше интересует вопрос закрытия границ и карантинные ограничения внутри стран. На ход войны это повлияет лишь тем, что рф будет набирать больше чмобиков по мере выбытия, т.к. людей они не берегут. О наших бойцах, я думаю, позаботятся не только волонтеры.
vitaliian написав: И против этого заболевания нет эффективной вакцины.
Да ну? Шось мені підказує, що виробники вакцин по свистку ВОЗ "епідемія!" наввипередки переклеють етикетки та почнуть реєструвати у ВОЗ свої чудодійні жижі.
vitaliian написав:........... Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.
Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.
В соседней с вами школе есть украинский хор? Те украинские песни которые мы учили на пении я помню и люблю до сих пор. Про рушник, Чорнобривці, Ой у вишневому саду. Это патриотизм, дети должны понимать за что они любят свою Родину. А все партийные мероприятия (1е, 9е мая, 23 февраля, металлолом) нами дружно презирались. Носки ветеранам. Тьпфу.
Не хочу вас обидеть, мы и так с утра жёстко поговорили, но скажу как вижу, у вас размытая грань между добровольным и принудительным. Пение украинских песен было добровольное (заставьте кого то петь), кто не хотел просто открывал рот или даже не открывал. Но хотели все. И пение (рисование, физкультуру) мы не прогуливали за их полу-добровольность. Можно было ничего не делать..
А военно политические мероприятия воспринимались как возможность прогулять уроки. Может какие то девочки поздравляли ветеранов добровольно, но нам пацанам было на них на*рать. А после 17 мгновений весны все статусные перцы разобрали себе на клички фамилии фашистских генералов, заучивали их фразы, и явно симпатизировали не радистке кэт. Мое мнение как ответ навязанным дням победы куда всех с 1го класса гоняли как овец.
Когда у русских детей появится возможность порвать портреты пуйла, это будут делать тысячи, выкладывая видосы в тик ток. Потому что нельзя навязывать кого любить. Естественная реакция организма на все навязанное - рвотный рефлекс
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 18:32, всього редагувалось 14 разів.
vitaliian написав:........... Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.
Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.
от за це Вас й не люблять на форумі, ЛАД. який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька?
у нас достатньо людей, який самі пішли в військомат. в Харкові в березні були випадки, коли з військомата відправляли, бо вже не було чим озброювати.
кожен потрібен на своєму місці.
була стаття про бій у харківський школі, яка згоріла, на самому початку війна - там же була еліта расейських спецпризначенців, які набоїв не шкодували. їх там поклали, але бій був важкий - не профі там робити було нічого..
Успіх написав:Що там - ще не пишуть в новинах, що в районі Бахмута з лінії фронту орки уйопують, аж гай шумить?
Так ця інфо (ще від 13 грудня) десь знайшла підтвердження?
Ну, 13го - то ми тільки вирушали з Х області і тому я жартував, що мовляв - орки вже уйопують - тільки-но почувши, що до них їде Успіх ЗСУ!
А так, то отут - з 5:50хв і дивитись/слухати до кінця, так як біля 8-ї хвилини і про нас кажуть
fler написав:
Успіх написав:Ну що ж - наче, я вже на місці Судячи з новин, то тут найгарячіше... Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍 І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
Вітаю, Успіх! Дякую за позитив і оптимізм. Кажуть, що військовим, які були на Херсонському напрямку, легше працювати там, де ти зараз, тому що немає стільки ворожої авіації та дронів. То правда?
Вітаю, Флер! Ну, ми ще тільки розміщуємося/розвантажуємось/розмотуємось/підключаємося і т.д. і т.п... Про авіацію, то чув, що і ми, і ворог періодично нею працює. Про дрони - то не чув/не бачив їх, так як постійно хмарно, або дощ... Але кажуть, що як тільки буде погода, то їх тут буде багато... Але також кажуть, що і наші їх тут збивають добряче👍
Вы и вправду не понимаете? В Донбассе тоже не сразу. Помните как захватили наши БРДМ? Сейчас куча рассказывающих как надо было, тогда все языки в задницу позасовывали. Кстати с аэропортом там все тоже не однозначно. Я сначала смотрел и такое впечатление что игрушечная война.
vitaliian написав:........... Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.
Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.
Кто б сомневался, что ЛАД найдет в кацапском дерьме рациональное зерно. Только не понятно, почему при таком патриотизме у них столько желающих прятаться от военкомата? Или "не все так однозначно" и так совпало, что многим резко надо было уехать в Монголию, Грузию и т.д.?
ХЕЛЬСИНКИ — Атомные подводные лодки скользят в холодных водах вдоль побережья российского Кольского полуострова на северной окраине Европы. Ракеты, способные уничтожать города, хранятся десятками в бункерах, зарытых во внутренние холмы.
Со времен холодной войны этот арктический арсенал охраняла боевая единица, считавшаяся одной из самых грозных в России, — 200-я отдельная мотострелковая бригада, — пока в этом году она не направила на Украину своих лучших истребителей и вооружение и не была фактически уничтожена.
200-я дивизия была одной из первых частей, вторгшихся в Украину 24 февраля в рамках грозного штурма Харькова. К маю подразделение, шатаясь, отступало через российскую границу, отчаянно нуждаясь в перегруппировке, согласно внутренним документам бригады, с которыми ознакомилась The Washington Post, и ранее не разглашаемым данным, предоставленным украинскими и западными военными и представителями разведки. .........