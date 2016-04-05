Додано: Суб 17 гру, 2022 17:33

ЛАД написав: vitaliian написав: ...........

Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе. ...........Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата. Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.

В соседней с вами школе есть украинский хор? Те украинские песни которые мы учили на пении я помню и люблю до сих пор. Про рушник, Чорнобривці, Ой у вишневому саду. Это патриотизм, дети должны пониматьони любят свою Родину. А все партийные мероприятия (1е, 9е мая, 23 февраля, металлолом) нами дружно презирались. Носки ветеранам. Тьпфу.Не хочу вас обидеть, мы и так с утра жёстко поговорили, но скажу как вижу, у вас размытая грань между добровольным и принудительным. Пение украинских песен было добровольное (заставьте кого то петь), кто не хотел просто открывал рот или даже не открывал. Но хотели все. И пение (рисование, физкультуру) мы не прогуливали за их полу-добровольность. Можно было ничего не делать..А военно политические мероприятия воспринимались как возможность прогулять уроки. Может какие то девочки поздравляли ветеранов добровольно, но нам пацанам было на них на*рать. А после 17 мгновений весны все статусные перцы разобрали себе на клички фамилии фашистских генералов, заучивали их фразы, и явно симпатизировали не радистке кэт. Мое мнение как ответ навязанным дням победы куда всех с 1го класса гоняли как овец.Когда у русских детей появится возможность порвать портреты пуйла, это будут делать тысячи, выкладывая видосы в тик ток. Потому что нельзя навязывать кого любить. Естественная реакция организма на все навязанное - рвотный рефлекс