Додано: Суб 17 гру, 2022 18:33

Shaman написав: ЛАД написав: vitaliian написав: ...........

Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе. ...........Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата. Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.

от за це Вас й не люблять на форумі, ЛАД.

який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька? от за це Вас й не люблять на форумі,який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька?

у нас достатньо людей, який самі пішли в військомат. в Харкові в березні були випадки, коли з військомата відправляли, бо вже не було чим озброювати.

кожен потрібен на своєму місці.

була стаття про бій у харківський школі, яка згоріла, на самому початку війна - там же була еліта расейських спецпризначенців, які набоїв не шкодували. їх там поклали, але бій був важкий - не профі там робити було нічого...

все

Только не понятно, почему при таком патриотизме у них столько желающих прятаться от военкомата? Или "не все так однозначно" и так совпало, что многим резко надо было уехать в Монголию, Грузию и т.д.?

В соседней с вами школе есть украинский хор? Те украинские песни которые мы учили на пении я помню и люблю до сих пор. Про рушник, Чорнобривці, Ой у вишневому саду. Это патриотизм, дети должны понимать за что они любят свою Родину. А все партийные мероприятия (1е, 9е мая, 23 февраля, металлолом) нами дружно презирались. Носки ветеранам. Тьпфу.

Не хочу вас обидеть, мы и так с утра жёстко поговорили, но скажу как вижу, у вас размытая грань между добровольным и принудительным.

Им это подают не как оккупацию, а как "помощь братскому народу" и "борьбу с нацизмом".Любить меня не надо, я не девочка, но за что "за это" не очень понял. Если за то, что я пишу о реальности, а не выдумках журналистов, то можете не любить и дальше.Правда не всегда сладка.Может, и достаточно, но сомнительно. Иначе не выдавали бы повестки на блок-постах и в магазинах.И из военкомата вряд ли отправляют, "бо вже не було чим озброювати" - в военкомате оружие не выдают, а что с оружием в частях, куда отправляют призывников, военкомат понятия не имеет.На каком?У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии?Не знаю, насколько профи были там с нашей стороны, но пусть не профи, но подготовленными должны быть. Для этого должны пройти армию.Вы ближе к молодёжи, чем я. Вы знаете мало людей, которые даже не приближались к армии? Я знаю многих.Да и тут на форуме большинство явно не служили.Это воспитывается не за год, и даже не за 10 лет. В 90-е и 00-е у них в этом плане было близко к нам.Помню, что когда Брейвик стрелял по людям на острове, не убегать, а что-то делать пытался только один мальчишка - чеченец по происхождению.В каком году это было?А любить надо. Даже если не за что, а просто так. Как любят мать.Но кроме "любить", человек должен быть готов её защищать. А то у нас очень много любящих и заметно меньше готовых защищать.Не считаю, что мы очень уж жёстко поговорили.И я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают.