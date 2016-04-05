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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30293030303130323033>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если не ИПСО это может повлиять на ход войны

Извините за непривычный для Вас источник информации, но я решил немного погуглить и нашел это.
Пара цитат:
Вперше вірус був діагностований у Саудівській Аравії ще у 2012 році.

У період з 1 січня по 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні. Вік пацієнтів — від 48 до 84 років. Троє з них мали контакт з верблюдами.

Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.

Из всего этого можно сделать вывод, что несмотря на высокую летальность, весьма невысокая заразность, скорее всего, не позволит раздуть масштабы эпидемии до состояния, в котором она сможет серьезно на что-то повлиять.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:12

  Starikan написав:к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.

Как печально, сейчас расплачусь: сынок-"патриот" не успел сбежать в США-Канаду.
А доход, который "позволяет питаться несколько разнообразней" - это пенсия из воюющей страны, наполняющаяся из взносов не успевших "сбежать"?

За счёт чего "они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном" - небось как самые нуждающиеся гуманитарку получают?

Желаю исполнить мечту - и поскорее покинуть Украину в США или Канаду! Нехай Щастить! (нет)
Востаннє редагувалось Habib в Суб 17 гру, 2022 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Habib
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:14

  Habib написав:
  Starikan написав:к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.

Как печально, сейчас расплачусь: сынок-"патриот" не успел сбежать в США-Канаду.
А доход, который "позволяет питаться несколько разнообразней" - это пенсия из воюющей страны, наполняющаяся из взносов не успевших "сбежать"?

а чого це ти почав бикувати на форумі? кацапське наследіє?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:17

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:Если не ИПСО это может повлиять на ход войны

Извините за непривычный для Вас источник информации, но я решил немного погуглить и нашел это.
Пара цитат:
Вперше вірус був діагностований у Саудівській Аравії ще у 2012 році.

У період з 1 січня по 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні. Вік пацієнтів — від 48 до 84 років. Троє з них мали контакт з верблюдами.

Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.

Из всего этого можно сделать вывод, что несмотря на высокую летальность, весьма невысокая заразность, скорее всего, не позволит раздуть масштабы эпидемии до состояния, в котором она сможет серьезно на что-то повлиять.

Спасибо успокоили...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:23

  otg написав:
  detroytred написав:Чому не одразу з Криму - ?
Вы и вправду не понимаете? В Донбассе тоже не сразу. Помните как захватили наши БРДМ? Сейчас куча рассказывающих как надо было, тогда все языки в задницу позасовывали. Кстати с аэропортом там все тоже не однозначно. Я сначала смотрел и такое впечатление что игрушечная война.

Я два посилання на бойових генералів того часу Муженка, Назарова розмістив.
Вони однозначно, чітко й прямо вказали чому не одразу військові почали так воювати.
А Ви мене питаєте навіть після цього?!))

І про це розказувати почали не сьогодні, а генерал Замана та ін. одразу.

От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті.
Що й сам визнав.
Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди.

Ліньки шукати цитати, як Турчинов на запитання йому по зв'язку комчастин з Криму "цивільні там. Що нам робити (стріляти)?" так сам і розповів: "А що я міг їм відповісти?!"
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 гру, 2022 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:24

  vitaliian написав:Успіх приветствую!

І я радий вас читати :wink: 👍
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:29

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Тема серьёзная. Не до шуток.

Мне не до шуток с 2014 года.

Тогда в какой-то момент я даже решил добыть пару "коктейлей", чтобы попытаться уничтожить хотя бы один лднровский БТР, который тогда вполне мог прорваться в Харьков (да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек), пусть даже ценой жизни.

А тем более сейчас, когда у меня очень пессимистические прогнозы в отношении будущего Украины. Повторюсь: мы оказались на цивилизационном разломе, который разгорался последние годы и наконец взорвался, когда пассионарные бриксы во главе с Китаем, латиносы и иже с ними (морлоки) почувствовали слабину и пацифизм золотого миллиарда (элоев). Напрашивается отдаленная аналогия с противостоянием Римской империи и варваров (хотя там, в соответствии с тогдашним укладом, борьба шла в основном за территории).

Всё имхо, конечно.

є деякі нюанси ;)

це у часи Риму можна було завалити кількістю. сучасна зброя робить розмін необмеженим 1:100, 1:1000 - це ще без ядерної зброї.

морлоки чомусь вирішили, що якщо вони будуть мухлювати - "а ты докажи", то їм все зійде з рук. вони забули, що в цю гру "білі" люди грають з часів, коли морлоків утилізували в промислових масштабах. й це ще за правилами.

а якщо "білі" люди знімуть перчатки (морлоки самі ж начебто бажають жити без правил) й піднімуть архіви фатерлянду чи там англійські - вони дуже скоро принесуть голови своїх буянів з лозунгом - давайте жити мирно.

Китай є певною проблемою, але тут нехай американці думають, що з цим робити. Китай теж насправді декларує підвищення рівня життя громадян, а війна - це як відволікти увагу, якщо це не вдасться
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:30

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх приветствую!

І я радий вас читати :wink: 👍

Берегите себя и не подходите близко к верблюдам, они заразные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:33

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.

Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.

от за це Вас й не люблять на форумі, ЛАД.
який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька?

Им это подают не как оккупацию, а как "помощь братскому народу" и "борьбу с нацизмом".
Любить меня не надо, я не девочка, но за что "за это" не очень понял. Если за то, что я пишу о реальности, а не выдумках журналистов, то можете не любить и дальше.
Правда не всегда сладка.

у нас достатньо людей, який самі пішли в військомат. в Харкові в березні були випадки, коли з військомата відправляли, бо вже не було чим озброювати.

Может, и достаточно, но сомнительно. Иначе не выдавали бы повестки на блок-постах и в магазинах.
И из военкомата вряд ли отправляют, "бо вже не було чим озброювати" - в военкомате оружие не выдают, а что с оружием в частях, куда отправляют призывников, военкомат понятия не имеет.

кожен потрібен на своєму місці.

На каком?
У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии?

була стаття про бій у харківський школі, яка згоріла, на самому початку війна - там же була еліта расейських спецпризначенців, які набоїв не шкодували. їх там поклали, але бій був важкий - не профі там робити було нічого...

Не знаю, насколько профи были там с нашей стороны, но пусть не профи, но подготовленными должны быть все. Для этого должны пройти армию.
Вы ближе к молодёжи, чем я. Вы знаете мало людей, которые даже не приближались к армии? Я знаю многих.
Да и тут на форуме большинство явно не служили.

fler
Только не понятно, почему при таком патриотизме у них столько желающих прятаться от военкомата? Или "не все так однозначно" и так совпало, что многим резко надо было уехать в Монголию, Грузию и т.д.?

Это воспитывается не за год, и даже не за 10 лет. В 90-е и 00-е у них в этом плане было близко к нам.
Помню, что когда Брейвик стрелял по людям на острове, не убегать, а что-то делать пытался только один мальчишка - чеченец по происхождению.

vitaliian
В соседней с вами школе есть украинский хор? Те украинские песни которые мы учили на пении я помню и люблю до сих пор. Про рушник, Чорнобривці, Ой у вишневому саду. Это патриотизм, дети должны понимать за что они любят свою Родину. А все партийные мероприятия (1е, 9е мая, 23 февраля, металлолом) нами дружно презирались. Носки ветеранам. Тьпфу.

В каком году это было?
А любить надо. Даже если не за что, а просто так. Как любят мать.
Но кроме "любить", человек должен быть готов её защищать. А то у нас очень много любящих и заметно меньше готовых защищать.
Не хочу вас обидеть, мы и так с утра жёстко поговорили, но скажу как вижу, у вас размытая грань между добровольным и принудительным.

Не считаю, что мы очень уж жёстко поговорили.
И я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:36

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх приветствую!

І я радий вас читати :wink: 👍

Берегите себя и не подходите близко к верблюдам, они заразные.

Дякую!
Та це не реально))
"Верблюдів"(токсичних), чим раз, тим більше... Може це вплив війни на них?

Але, про це вже після війни можна писати, бо зараз це "не на часі"(як і про алкоголізм) :roll:
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