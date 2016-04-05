vitaliian написав:Если не ИПСО это может повлиять на ход войны
Извините за непривычный для Вас источник информации, но я решил немного погуглить и нашел это. Пара цитат:
Вперше вірус був діагностований у Саудівській Аравії ще у 2012 році.
У період з 1 січня по 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні. Вік пацієнтів — від 48 до 84 років. Троє з них мали контакт з верблюдами.
Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.
Из всего этого можно сделать вывод, что несмотря на высокую летальность, весьма невысокая заразность, скорее всего, не позволит раздуть масштабы эпидемии до состояния, в котором она сможет серьезно на что-то повлиять.
Starikan написав:к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.
Как печально, сейчас расплачусь: сынок-"патриот" не успел сбежать в США-Канаду. А доход, который "позволяет питаться несколько разнообразней" - это пенсия из воюющей страны, наполняющаяся из взносов не успевших "сбежать"?
За счёт чего "они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном" - небось как самые нуждающиеся гуманитарку получают?
Желаю исполнить мечту - и поскорее покинуть Украину в США или Канаду! Нехай Щастить! (нет)
Востаннє редагувалось Habib в Суб 17 гру, 2022 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Starikan написав:к сожалению, не вся родня. Младший сын с семьей по понятным причинам не выехал, а затевать "контрабандный" выезд ему не позволило воспитание. При этом 23 февраля у него было заключительное интервью с канадской IT компанией, которая предоставляла ему работу и жилье в Канаде. Можете себе представить его состояние 24-го. Теперь они сидят в Днепре без света и отопления с трехлетним приемным сыном. А к местным макаронам у меня нет претензий, а наш доход позволяет питаться несколько разнообразней.
Как печально, сейчас расплачусь: сынок-"патриот" не успел сбежать в США-Канаду. А доход, который "позволяет питаться несколько разнообразней" - это пенсия из воюющей страны, наполняющаяся из взносов не успевших "сбежать"?
а чого це ти почав бикувати на форумі? кацапське наследіє?
vitaliian написав:Если не ИПСО это может повлиять на ход войны
Извините за непривычный для Вас источник информации, но я решил немного погуглить и нашел это. Пара цитат:
Вперше вірус був діагностований у Саудівській Аравії ще у 2012 році.
У період з 1 січня по 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні. Вік пацієнтів — від 48 до 84 років. Троє з них мали контакт з верблюдами.
Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.
Из всего этого можно сделать вывод, что несмотря на высокую летальность, весьма невысокая заразность, скорее всего, не позволит раздуть масштабы эпидемии до состояния, в котором она сможет серьезно на что-то повлиять.
Вы и вправду не понимаете? В Донбассе тоже не сразу. Помните как захватили наши БРДМ? Сейчас куча рассказывающих как надо было, тогда все языки в задницу позасовывали. Кстати с аэропортом там все тоже не однозначно. Я сначала смотрел и такое впечатление что игрушечная война.
Я два посилання на бойових генералів того часу Муженка, Назарова розмістив. Вони однозначно, чітко й прямо вказали чому не одразу військові почали так воювати. А Ви мене питаєте навіть після цього?!))
І про це розказувати почали не сьогодні, а генерал Замана та ін. одразу.
От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті. Що й сам визнав. Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди.
Ліньки шукати цитати, як Турчинов на запитання йому по зв'язку комчастин з Криму "цивільні там. Що нам робити (стріляти)?" так сам і розповів: "А що я міг їм відповісти?!"
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 гру, 2022 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Тогда в какой-то момент я даже решил добыть пару "коктейлей", чтобы попытаться уничтожить хотя бы один лднровский БТР, который тогда вполне мог прорваться в Харьков (да-да, именно лднровский, в начале 2014 года россиян там не было, или были по минимуму, и против новой власти Украины воевали именно шахтеры без всяких кавычек), пусть даже ценой жизни.
А тем более сейчас, когда у меня очень пессимистические прогнозы в отношении будущего Украины. Повторюсь: мы оказались на цивилизационном разломе, который разгорался последние годы и наконец взорвался, когда пассионарные бриксы во главе с Китаем, латиносы и иже с ними (морлоки) почувствовали слабину и пацифизм золотого миллиарда (элоев). Напрашивается отдаленная аналогия с противостоянием Римской империи и варваров (хотя там, в соответствии с тогдашним укладом, борьба шла в основном за территории).
Всё имхо, конечно.
є деякі нюанси
це у часи Риму можна було завалити кількістю. сучасна зброя робить розмін необмеженим 1:100, 1:1000 - це ще без ядерної зброї.
морлоки чомусь вирішили, що якщо вони будуть мухлювати - "а ты докажи", то їм все зійде з рук. вони забули, що в цю гру "білі" люди грають з часів, коли морлоків утилізували в промислових масштабах. й це ще за правилами.
а якщо "білі" люди знімуть перчатки (морлоки самі ж начебто бажають жити без правил) й піднімуть архіви фатерлянду чи там англійські - вони дуже скоро принесуть голови своїх буянів з лозунгом - давайте жити мирно.
Китай є певною проблемою, але тут нехай американці думають, що з цим робити. Китай теж насправді декларує підвищення рівня життя громадян, а війна - це як відволікти увагу, якщо це не вдасться
vitaliian написав:........... Насколько мы разные, к счастью нашему Президенту такой долбо***зм в голову не приходит, так грубо пиариться на чужом горе.
Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.
от за це Вас й не люблять на форумі, ЛАД. який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька?
Им это подают не как оккупацию, а как "помощь братскому народу" и "борьбу с нацизмом". Любить меня не надо, я не девочка, но за что "за это" не очень понял. Если за то, что я пишу о реальности, а не выдумках журналистов, то можете не любить и дальше. Правда не всегда сладка.
у нас достатньо людей, який самі пішли в військомат. в Харкові в березні були випадки, коли з військомата відправляли, бо вже не було чим озброювати.
Может, и достаточно, но сомнительно. Иначе не выдавали бы повестки на блок-постах и в магазинах. И из военкомата вряд ли отправляют, "бо вже не було чим озброювати" - в военкомате оружие не выдают, а что с оружием в частях, куда отправляют призывников, военкомат понятия не имеет.
кожен потрібен на своєму місці.
На каком? У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии?
була стаття про бій у харківський школі, яка згоріла, на самому початку війна - там же була еліта расейських спецпризначенців, які набоїв не шкодували. їх там поклали, але бій був важкий - не профі там робити було нічого...
Не знаю, насколько профи были там с нашей стороны, но пусть не профи, но подготовленными должны быть все. Для этого должны пройти армию. Вы ближе к молодёжи, чем я. Вы знаете мало людей, которые даже не приближались к армии? Я знаю многих. Да и тут на форуме большинство явно не служили.
fler
Только не понятно, почему при таком патриотизме у них столько желающих прятаться от военкомата? Или "не все так однозначно" и так совпало, что многим резко надо было уехать в Монголию, Грузию и т.д.?
Это воспитывается не за год, и даже не за 10 лет. В 90-е и 00-е у них в этом плане было близко к нам. Помню, что когда Брейвик стрелял по людям на острове, не убегать, а что-то делать пытался только один мальчишка - чеченец по происхождению.
vitaliian
В соседней с вами школе есть украинский хор? Те украинские песни которые мы учили на пении я помню и люблю до сих пор. Про рушник, Чорнобривці, Ой у вишневому саду. Это патриотизм, дети должны понимать за что они любят свою Родину. А все партийные мероприятия (1е, 9е мая, 23 февраля, металлолом) нами дружно презирались. Носки ветеранам. Тьпфу.
В каком году это было? А любить надо. Даже если не за что, а просто так. Как любят мать. Но кроме "любить", человек должен быть готов её защищать. А то у нас очень много любящих и заметно меньше готовых защищать.
Не хочу вас обидеть, мы и так с утра жёстко поговорили, но скажу как вижу, у вас размытая грань между добровольным и принудительным.
Не считаю, что мы очень уж жёстко поговорили. И я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.