Додано: Суб 17 гру, 2022 18:46

ЛАД написав: Как любят мать. Как любят мать.

ЛАД написав: я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают

любовь - высшая психическая функции которая в лобных отделах мозга созревает если не последней, то далеко не сразу. Как и ответственность, целеустремленность, умение планировать, требовательность к себе, осознание своей роли/миссииНе приписывайте любовь детям. Дети предельно эгоистичные существа, есть даже такое понятие "иждивенческая позиция", если бы дети в природе не были эгоистичными, многие до совершеннолетия не дожили бы.Ещё не видел детей, которые бы любили родителей. Это приходит потом. В подростковом (или ещё позже) возрасте..Не тема данной ветки, форумчане простите за оффтоп, заставляют потому что учителя рукожопы - не могут заинтересовать. Ну и интерес к математике есть не у всех. Если вы ребенка чем то (серьезно) заинтересуете, заставлять будет не нужно. С приходом в нашу жизнь гаджетов и соц.сетей ребенка скорее чем то заинтересует блогер, чем родитель. Это проблема, которую надо решать. С патриотизмом точно такая же ситуация.