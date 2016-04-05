це у часи Риму можна було завалити кількістю. сучасна зброя робить розмін необмеженим 1:100, 1:1000 - це ще без ядерної зброї.
Тем не менее, и сегодня численность имеет значение.
морлоки чомусь вирішили, що якщо вони будуть мухлювати - "а ты докажи", то їм все зійде з рук. вони забули, що в цю гру "білі" люди грають з часів, коли морлоків утилізували в промислових масштабах. й це ще за правилами.
а якщо "білі" люди знімуть перчатки (морлоки самі ж начебто бажають жити без правил) й піднімуть архіви фатерлянду чи там англійські - вони дуже скоро принесуть голови своїх буянів з лозунгом - давайте жити мирно.
С ними вопрос не в правилах, а, главным образом, в наличии ЯО. Если бы не это, нам бы давно уже дали и танки, и самолёты, и ракеты большой дальности и всё пр.
Китай є певною проблемою, але тут нехай американці думають, що з цим робити. Китай теж насправді декларує підвищення рівня життя громадян, а війна - це як відволікти увагу, якщо це не вдасться
О Китае придётся задумываться всему миру. Так же, как сегодня весь мир внимательно следит и задумывается над действиями США.
любовь - высшая психическая функции которая в лобных отделах мозга созревает если не последней, то далеко не сразу. Как и ответственность, целеустремленность, умение планировать, требовательность к себе, осознание своей роли/миссии
Не приписывайте любовь детям. Дети предельно эгоистичные существа, есть даже такое понятие "иждивенческая позиция", если бы дети в природе не были эгоистичными, многие до совершеннолетия не дожили бы.
Ещё не видел детей, которые бы любили родителей. Это приходит потом. В подростковом (или ещё позже) возрасте..
ЛАД написав:я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают
Не тема данной ветки, форумчане простите за оффтоп, заставляют потому что учителя рукожопы - не могут заинтересовать. Ну и интерес к математике есть не у всех. Если вы ребенка чем то (серьезно) заинтересуете, заставлять будет не нужно. С приходом в нашу жизнь гаджетов и соц.сетей ребенка скорее чем то заинтересует блогер, чем родитель. Это проблема, которую надо решать. С патриотизмом точно такая же ситуация.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Можно оценивать это и иначе - как патриотическое воспитание. Если бы такое было у нас, возможно, было бы меньше желающих прятаться от военкомата.
от за це Вас й не люблять на форумі, ЛАД. який це патріотизм - здохнути невідомо де, як окупант? за імперські марення плешивого царька?
Им это подают не как оккупацию, а как "помощь братскому народу" и "борьбу с нацизмом". Любить меня не надо, я не девочка, но за что "за это" не очень понял. Если за то, что я пишу о реальности, а не выдумках журналистов, то можете не любить и дальше. Правда не всегда сладка.
справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.
що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові? ЛАД, не обманюйте себе, вони все чудово розуміють. бо нагадаю, евреїв в Німеччині теж не просто так переслідували - в чому їх там звинувачували? але в Нюрнберзі не проканало, пропагандони теж хто ніжками дригнув, хто присів на роки.
не люблять за намагання провести недотичні аналогії - це не виховання патріотизму, а зомбування дітей.
кожен потрібен на своєму місці.
На каком? У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии?
нам не потрібна кількамільйонна армія, нам потрібні сотні тисяч профі.
була стаття про бій у харківський школі, яка згоріла, на самому початку війна - там же була еліта расейських спецпризначенців, які набоїв не шкодували. їх там поклали, але бій був важкий - не профі там робити було нічого...
Не знаю, насколько профи были там с нашей стороны, но пусть не профи, но подготовленными должны быть все. Для этого должны пройти армию. Вы ближе к молодёжи, чем я. Вы знаете мало людей, которые даже не приближались к армии? Я знаю многих.
ЛАД, я не знаю, хто ви за фахом, але так, після останніх десятиріч розвитку люди у Європі дійшли до того, що війна здавалася чимось нереальним. й Україна не виключення. я в армії не служив, хоч й офіцер запасу. ті знайомі, яки служили в 90х роках вважають, що марно потрачений час
... И я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают.
але серед тих, хто добре знається на математиці щось нікого не примушували - я теж трохи знаюсь а ті, кого примушували, крім слова математика нічого й не пам'ятають
Вы серьёзно не понимаете? "Привезли гумпомощь. ... Родина попала... Надо ей помогать". Этикетка на груди, скорее, "шутка" (сарказм).
У меня тоже куча знакомых на РФ вот фрагмент диалога с одним из них (мне ему тоже не верить?) При наличии минимального IQ и интернета пропаганда не воспринимается. Тем более такая токсичная. В 21 веке называют парты именами погибших неизвестно где и за что героев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 19:10, всього редагувалось 3 разів.
Успіх написав:"Верблюдів"(токсичних), чим раз, тим більше
то не верблюды а верbляди.
Нє, нє)) - верbляді, то ті, що на трасі стоять)) А тут деякі - це "токсичні верблюди". І головне, що токсично плюють на всіх, крім слонів і ведмедів - бо знають, що вони їх можуть скрутити в баранячий ріг
А головне - не можеш їх уникнути, так як працюємо в одному загоні)) І, навіть, примусове мовчання/ігнор до них - не допомагає
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 гру, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.