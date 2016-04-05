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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:01
Успіх написав:
І, навіть, примусове мовчання/ігнор до них - не допомагає
все как на форуме... При желании напишите в ЛС какая проблема, может что-то придумаю.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 гру, 2022 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:02
vitaliian написав:
.......
любовь - высшая психическая функции которая в лобных отделах мозга созревает если не последней, то далеко не сразу. Как и ответственность, целеустремленность, умение планировать, требовательность к себе, осознание своей роли/миссии
......
С патриотизмом точно такая же ситуация.
Всё верно.
Не понял, в чём Вы мне возразили.
Ну а насчёт "учителя рукожопы - не могут заинтересовать", - скорее всего, это неизбежно при всеобщем обязательном образовании. Где найти столько Песталоцци? Да и воспитание детей в семье до
школы тоже не всегда способствует. Не знаю, есть ли у Вас дети, похоже ещё нет. Посмотрим, как Вам удастся их заинтересовать математикой и чтением книг и оторвать от гаджетов.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:04
ЛАД написав:
. Не знаю, есть ли у Вас дети, похоже ещё нет. Посмотрим, как Вам удастся их заинтересовать математикой и чтением книг и оторвать от гаджетов
у меня их больше сотни. И все с проблемами, о большинстве которых вы даже не слышали. Обессивно-компульсивные расстройства видели? Говорю не тема форума. Навязыванием только рвотный рефлекс в ответ получите, от мягкого протеста до девиаций. Так работает психика, которая защищается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 гру, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:08
vitaliian написав:
У меня тоже куча знакомых на РФ вот фрагмент диалога с одним из них
Треба розривати спілкування з ними. Хто не виїхав після оголошення мобілізації-тих вже не переконати.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:09
vitaliian написав: ЛАД написав:
. Не знаю, есть ли у Вас дети, похоже ещё нет. Посмотрим, как Вам удастся их заинтересовать математикой и чтением книг и оторвать от гаджетов
у меня их больше сотни. И все с проблемами, о большинстве которых вы даже не слышали. Обессивно-компульсивные расстройства видели? Говорю не тема форума. Навязыванием только рвотный рефлекс в ответ получите, от мягкого протеста до девиаций.
Да уж ... неИрпенский лендлорд съехал с катушек
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pesikot
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:11
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
У меня тоже куча знакомых на РФ вот фрагмент диалога с одним из них
Треба розривати спілкування з ними. Хто не виїхав після оголошення мобілізації-тих вже не переконати.
Переубедить взрослого человека??? Начните с ЛАДа. Чтобы понять что это невозможно. Я долярчика не мог переубедить не встревать в недострой.
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vitaliian
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:21
vitaliian
ты лучше на сейчас - прекрати писать
на сегодня - не бухай и проспись
завтра - извинись, лично мне на форуме
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:24
Успіх написав: Hotab написав: Успіх написав:
Що там - ще не пишуть в новинах, що в районі Бахмута з лінії фронту орки уйопують, аж гай шумить?
Так ця інфо (ще від 13 грудня) десь знайшла підтвердження?
Ну, 13го - то ми тільки вирушали з Х області і тому я жартував, що мовляв - орки вже уйопують - тільки-но почувши, що до них їде Успіх ЗСУ!
А так, то отут - з 5:50хв і дивитись/слухати до кінця, так як біля 8-ї хвилини і про нас кажуть
fler написав: Успіх написав:
Ну що ж - наче, я вже на місці
Судячи з новин, то тут найгарячіше...
Але наші реактивщики - вже не перший день, як почали щедро насипати оркам👍
І наша батарея скоро теж приєднається до цієї "акції щедрості"!
Вітаю, Успіх! Дякую за позитив і оптимізм. Кажуть, що військовим, які були на Херсонському напрямку, легше працювати там, де ти зараз, тому що немає стільки ворожої авіації та дронів. То правда?
Вітаю, Флер!
Ну, ми ще тільки розміщуємося/розвантажуємось/розмотуємось/підключаємося і т.д. і т.п...
Про авіацію, то чув, що і ми, і ворог періодично нею працює.
Про дрони - то не чув/не бачив їх, так як постійно хмарно, або дощ... Але кажуть, що як тільки буде погода, то їх тут буде багато... Але також кажуть, що і наші їх тут збивають добряче👍
Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела:
1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
3- бах, потом звук реактивного самолёта...?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 19:34
vitaliian написав: Успіх написав:
І, навіть, примусове мовчання/ігнор до них - не допомагає
все как на форуме...
Ага
Але на форумі - повністю чужі люди!
А тут, наче вже, як сім'я/родина...(за 10міс.)
Навіть, односельчанин/сусід моїх батьків зі мною є(і він, на жаль, туди ж...) - що ще більш додає образи/на голову просто не налазить!
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