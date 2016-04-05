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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30323033303430353036>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:40

  Shaman написав:.............
справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.

Бесспорно.

що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові? ЛАД, не обманюйте себе, вони все чудово розуміють. бо нагадаю, евреїв в Німеччині теж не просто так переслідували - в чому їх там звинувачували? але в Нюрнберзі не проканало, пропагандони теж хто ніжками дригнув, хто присів на роки.

"Своя голова" достаточно эффективно засирается, простите, пропагандой. Тем более у детей. При их пропаганде ещё хорошо, что не у всех.
Об обвинениях евреев говорить не будем - далеко уйдём. Но нашли, в чём обвинить (и не только евреев), и благодаря пропаганде и гестапо сработало.
не люблять за намагання провести недотичні аналогії - це не виховання патріотизму, а зомбування дітей.

Да, зомбування. Но только потому, что, как Вы правильно пишете, основано на лжи и обмане. Точно такие же по форме встречи после 45 были именно воспитанием патриотизма.
Сейчас форму оставили, а содержание ... Но я писал именно о форме.
Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы. При этом содержание у нас будет верное.

кожен потрібен на своєму місці.

На каком?
У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии?

нам не потрібна кількамільйонна армія, нам потрібні сотні тисяч профі.

1. Вы не заметили, что я написал не только об армии, но и о работе в тылу?
2. Нам, возможно не нужна многомиллионная армия сегодня. Но кто знает, не понадобится ли завтра.
Но даже сегодня нужна бОльшая армия, чем есть, чтобы Успіх и Bobua не должны были месяцами сидеть на передовой без ротации.
И чтобы Залужный не должен был говорить:
Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.

(Естественно, требуются не только людские резервы, но и резервы оружия).
.....
ЛАД, я не знаю, хто ви за фахом, але так, після останніх десятиріч розвитку люди у Європі дійшли до того, що війна здавалася чимось нереальним. й Україна не виключення. я в армії не служив, хоч й офіцер запасу. ті знайомі, яки служили в 90х роках вважають, що марно потрачений час

В очередной раз пересказывать биографию не буду. Лень. Я тут много уже о себе рассказывал, старые форумчане, возможно помнят. :)
В 90-х, да и раньше во многих местах это было, действительно, даром потраченное время. Если заставлять солдат выщипывать травку в парках техники или использовать их на каких-нибудь хозработах, то это смысла не имеет. Возможно, следует сократить сроки службы, но использовать время для интенсивного обучения и подготовки.
...
И я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают.

але серед тих, хто добре знається на математиці щось нікого не примушували - я теж трохи знаюсь ;) а ті, кого примушували, крім слова математика нічого й не пам'ятають

Многие (не все) из тех, "кого примушували", хоть что-то знают, а так бы не знали вообще ничего. Кроме того и не очень "примушували" - часто ставили троечку, лишь бы перевести в следующий класс
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:42

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:І я радий вас читати :wink: 👍

Берегите себя и не подходите близко к верблюдам, они заразные.

Дякую!
Та це не реально))
"Верблюдів"(токсичних), чим раз, тим більше... Може це вплив війни на них?

Але, про це вже після війни можна писати, бо зараз це "не на часі"(як і про алкоголізм) :roll:

Пишите всё. У нас же свобода, демократия, "не так как в фр"
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:50

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:. Не знаю, есть ли у Вас дети, похоже ещё нет. Посмотрим, как Вам удастся их заинтересовать математикой и чтением книг и оторвать от гаджетов
у меня их больше сотни. И все с проблемами, о большинстве которых вы даже не слышали. Обессивно-компульсивные расстройства видели? Говорю не тема форума. Навязыванием только рвотный рефлекс в ответ получите, от мягкого протеста до девиаций. Так работает психика, которая защищается.

Ну. мы здесь говорим не о проблемных, а вполне "нормальных" детях. И у Вас всё же чужие дети. Со своими вроде как проще. По идее. :)
Посмотрим, как у Вас получится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:55

  ЛАД написав:Посмотрим, как у Вас получится
если бы у всех всё получалось люди бы уже питались воздухом и летали на персональных дронах. Тем не менее насилие даёт обратный эффект. Доказано 100500 раз. Странно, что я вам это говорю, а не вы мне)

ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).

Внятного ответа что это дало, мне не дал никто. Допускаю, что у вашего поколения психика более устойчивая, а современная молодежь падает из одной зависимости в другую (в частности от гаджетов). Что говорит о слабости психики подростающего поколения.

То есть применять насилие ещё менее эффективно, оно просто сломает личность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 20:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5&sfnsn=mo

тепер навіть у дітей на генетичному рівні буде ненависть до всього російського
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:59

  vitaliian написав:https://t.me/c/1248149892/28921
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а що там :?:
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 19:59

  Успіх написав:
  edvardd написав:Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела:
1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
3- бах, потом звук реактивного самолёта...?

Хочете перевірити))
Ну що ж - я не проти))
1. 777(вистріл реактивним снарядом, хоч вони і простими можуть стріляти)
2. Чув, но не знаю
3. Чув, но не знаю

Ми ж то тільки на стареньких гвоздиках...

А особисто я - взагалі, "зв'язок"))
Можу щось про рації, либідь, кропиву на планшеті, бусоль, далекомір розказати... - але все +/- поверхнево, так як мене тут всього по трохи з цього вчили))

1й необязательно с 777, даже нежелательно, надо с 52х калибров для дальности...даже с коллегами необщаетесь...ясно...кстати эти и не только, "чудесные" звуки были у меня на даче, аж двери открывались...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:03

  чик написав:
  Damien написав: вже писал причины почему женщин там больше, чем мужчин.
Все одинокие без мужей(а их целая армия), большая часть из них с детьми - их оттуда метлой не выгонишь, повыезжали со всех уголков Украины, даже оттуда, где за 10 месяцев войны ни одного взрыва не слышали. Эти женщины в основной массе здесь жили бедно, даже работая. А там они попали в рай(сравнительный). Плюс потенциальная возможность выйти замуж ТАМ.
Все незамужние подруги моей жены сидят в европах. Все до одной, все 100%. А вот замужние - все в Украине с мужьями. Даже те, у кого муж в ВСУ.

за редким исключением так и есть и уклонистов призывного возраста полно выехало.

https://blog.i.ua/user/5380520/2390635/
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:03

  yama написав:
  vitaliian написав:https://t.me/c/1248149892/28921
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а що там :?:

Кадыров пробил очередное дно
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:06

  vitaliian написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:https://t.me/c/1248149892/28921
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а що там :?:

Кадыров пробил очередное дно

зачем смотреть всякое говно? мы и так знаем москали пдрсы , путин-х-ло
edvardd
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