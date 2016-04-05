Додано: Суб 17 гру, 2022 19:40

Shaman написав: .............

справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох. .............справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.

що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові? ЛАД, не обманюйте себе, вони все чудово розуміють. бо нагадаю, евреїв в Німеччині теж не просто так переслідували - в чому їх там звинувачували? але в Нюрнберзі не проканало, пропагандони теж хто ніжками дригнув, хто присів на роки.

пропаганде и гестапо

не люблять за намагання провести недотичні аналогії - це не виховання патріотизму, а зомбування дітей.

по форме

по форме

содержание

кожен потрібен на своєму місці.

На каком?

У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии? На каком?У нас оставшиеся в тылу работают по 12 часов на оборонных заводах, чтобы обеспечить армию оружием, трудятся на строительстве укреплений для армии?

нам не потрібна кількамільйонна армія, нам потрібні сотні тисяч профі. нам не потрібна кількамільйонна армія, нам потрібні сотні тисяч профі.

сегодня

Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.

.....

ЛАД, я не знаю, хто ви за фахом, але так, після останніх десятиріч розвитку люди у Європі дійшли до того, що війна здавалася чимось нереальним. й Україна не виключення. я в армії не служив, хоч й офіцер запасу. ті знайомі, яки служили в 90х роках вважають, що марно потрачений час

интенсивного

...

И я как-то мало (не очень много) видел детей, которые добровольно хотели заниматься, например, математикой. Большинство занимается потому, что принуждают.

але серед тих, хто добре знається на математиці щось нікого не примушували - я теж трохи знаюсь а ті, кого примушували, крім слова математика нічого й не пам'ятають

але серед тих, хто добре знається на математиці щось нікого не примушували - я теж трохи знаюсьа ті, кого примушували, крім слова математика нічого й не пам'ятають

Бесспорно."Своя голова" достаточно эффективно засирается, простите, пропагандой. Тем более у детей. При их пропаганде ещё хорошо, что не у всех.Об обвинениях евреев говорить не будем - далеко уйдём. Но нашли, в чём обвинить (и не только евреев), и благодарясработало.Да, зомбування. Но только потому, что, как Вы правильно пишете, основано на лжи и обмане. Точно такие жевстречи после 45 были именно воспитанием патриотизма.Сейчас форму оставили, а содержание ... Но я писал именно о форме.Такие же точновстречи мы, надеюсь, будем проводить после победы. При этому нас будет верное.1. Вы не заметили, что я написал не только об армии, но и о работе в тылу?2. Нам, возможно не нужна многомиллионная армия. Но кто знает, не понадобится ли завтра.Но даже сегодня нужна бОльшая армия, чем есть, чтобы Успіх и Bobua не должны были месяцами сидеть на передовой без ротации.И чтобы Залужный не должен был говорить:(Естественно, требуются не только людские резервы, но и резервы оружия).В очередной раз пересказывать биографию не буду. Лень. Я тут много уже о себе рассказывал, старые форумчане, возможно помнят.В 90-х, да и раньше во многих местах это было, действительно, даром потраченное время. Если заставлять солдат выщипывать травку в парках техники или использовать их на каких-нибудь хозработах, то это смысла не имеет. Возможно, следует сократить сроки службы, но использовать время дляобучения и подготовки.Многие (не все) из тех, "кого примушували", хоть что-то знают, а так бы не знали вообще ничего. Кроме того и не очень "примушували" - часто ставили троечку, лишь бы перевести в следующий класс