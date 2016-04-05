ЛАД написав:"Своя голова" достаточно эффективно засирается, простите, пропагандой. Тем более у детей
я вам привел пример из моей жизни как нам засирала пропаганда мозги.. некоторые друзья в спину ветеранам в день победы кричали хайль Гитлер. А другие ржали с этого до усрачки. Могли из рогатки стрельнуть или из водяного пистолета. Учительнице еврейке рисовали звезду Давида на двери. Но моя компания так не издевалась над людьми, мы больше по спорту были. Дети это всегда протест. И чем больше давление, тем протест сильнее. Взрослые бессильны перед детским протестом.
ЛАД написав:Кроме того и не очень "примушували" - часто ставили троечку, лишь бы перевести в следующий класс
вот, а таких учителей любили, которые ставили троечку за глаза, с ними здоровались и никогда не издевались. Так что дети знают как ставить на место сильно рьяных воспитателей. За детей не бойтесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 20:32, всього редагувалось 6 разів.
edvardd написав:1й необязательно с 777, даже нежелательно, надо с 52х калибров для дальности...даже с коллегами необщаетесь...ясно...кстати эти и не только, "чудесные" звуки были у меня на даче, аж двери открывались...
Дуже рідко... Мені тут своїх "колег" вистачає "вище даху"))
п.с. Знаю добре, що ворожа мста "твердо гупає". Ну і як розриваються касетні снаряди - ні з чим не спутаєш це "тріскотіння". Ну і снаряди від нон - добряче свистять!
vitaliian написав:........... ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).
Внятного ответа что это дало, мне не дал никто. Допускаю, что у вашего поколения психика более устойчивая, а современная молодежь падает из одной зависимости в другую (в частности от гаджетов). Что говорит о слабости психики подростающего поколения.
То есть применять насилие ещё менее эффективно, оно просто сломает личность.
Не знаю, о палках и линейках не слышал. Палки это уж совсем старые воспоминания. Линейки, по слухам, бывало, но редко, это было запрещено, учителя запросто могли наказать. Драки были, но чаще всё же среди ровесников. А что сейчас уже не бывает? Родители в некоторых семьях могли и ремнём отходить. Но далеко не все. В среднем, чем интеллигентнее семья, тем реже это встречалось. Меня не били никогда. И я не сторонник. Дочку шлёпнул (рукой), помню, один раз в жизни. Ну и всё же "насилие" это слишком сильно. Можно, конечно, и так сказать. Но совсем без принуждения вряд ли можно обойтись. Слово "надо" уже принуждение. Но всё время "хочу", по-моему, тоже нельзя.