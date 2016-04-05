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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3033303430353036>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:07

  yama написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BcFNCjs2KsoptiH8F8XWWbNAjBLyh7xwTz2Ytaf1KtLsqj5X6cZYWmHJhgeihW7Ql&id=100000698464105&sfnsn=mo

тепер навіть у дітей на генетичному рівні буде ненависть до всього російського

А еноты как реагируют на тревогу видели?
https://t.me/yigal_levin/37445
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:08

  edvardd написав:зачем смотреть всякое говно? мы и так знаем москали пдрсы , путин-х-ло
там 5 секунд
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:09

Успіх, вдачі тобі та перемоги!
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:11

  ЛАД написав:"Своя голова" достаточно эффективно засирается, простите, пропагандой. Тем более у детей
я вам привел пример из моей жизни как нам засирала пропаганда мозги.. некоторые друзья в спину ветеранам в день победы кричали хайль Гитлер. А другие ржали с этого до усрачки. Могли из рогатки стрельнуть или из водяного пистолета. Учительнице еврейке рисовали звезду Давида на двери. Но моя компания так не издевалась над людьми, мы больше по спорту были. Дети это всегда протест. И чем больше давление, тем протест сильнее. Взрослые бессильны перед детским протестом.
  ЛАД написав:Кроме того и не очень "примушували" - часто ставили троечку, лишь бы перевести в следующий класс
вот, а таких учителей любили, которые ставили троечку за глаза, с ними здоровались и никогда не издевались. Так что дети знают как ставить на место сильно рьяных воспитателей. За детей не бойтесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 20:32, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Я долярчика не мог переубедить не встревать в недострой.
А я не на секунду не шкодую, що застрибнув в бетон))
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:16

  Starikan написав:Успіх, вдачі тобі та перемоги!

Щиро дякую!
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:16

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Я долярчика не мог переубедить не встревать в недострой.
А я не на секунду не шкодую, що застрибнув в бетон))

Та понятно, зачем вам деньги которые бы коммерция приносила со 2го дня? Вы и так богатый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:1й необязательно с 777, даже нежелательно, надо с 52х калибров для дальности...даже с коллегами необщаетесь...ясно...кстати эти и не только, "чудесные" звуки были у меня на даче, аж двери открывались...

Дуже рідко...
Мені тут своїх "колег" вистачає "вище даху"))

п.с.
Знаю добре, що ворожа мста "твердо гупає". Ну і як розриваються касетні снаряди - ні з чим не спутаєш це "тріскотіння".
Ну і снаряди від нон - добряче свистять!
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:32

  vitaliian написав:...........
ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).

Внятного ответа что это дало, мне не дал никто. Допускаю, что у вашего поколения психика более устойчивая, а современная молодежь падает из одной зависимости в другую (в частности от гаджетов). Что говорит о слабости психики подростающего поколения.

То есть применять насилие ещё менее эффективно, оно просто сломает личность.

Не знаю, о палках и линейках не слышал. Палки это уж совсем старые воспоминания. Линейки, по слухам, бывало, но редко, это было запрещено, учителя запросто могли наказать. Драки были, но чаще всё же среди ровесников. А что сейчас уже не бывает?
Родители в некоторых семьях могли и ремнём отходить. Но далеко не все. В среднем, чем интеллигентнее семья, тем реже это встречалось. Меня не били никогда. И я не сторонник. Дочку шлёпнул (рукой), помню, один раз в жизни.
Ну и всё же "насилие" это слишком сильно. Можно, конечно, и так сказать. Но совсем без принуждения вряд ли можно обойтись. Слово "надо" уже принуждение. Но всё время "хочу", по-моему, тоже нельзя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Я долярчика не мог переубедить не встревать в недострой.
А я не на секунду не шкодую, що застрибнув в бетон))

Та понятно, зачем вам деньги которые бы коммерция приносила со 2го дня? Вы и так богатый.

За ті грошІ - ніякої нормальної(та і, навіть, не дуже "гнилої") комерції тоді не було!

Тому - вклав в те, на що вистачило грошей...
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  #<1 ... 3033303430353036>
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