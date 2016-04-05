Додано: Суб 17 гру, 2022 20:32

vitaliian написав: ...........

ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).



Внятного ответа что это дало, мне не дал никто. Допускаю, что у вашего поколения психика более устойчивая, а современная молодежь падает из одной зависимости в другую (в частности от гаджетов). Что говорит о слабости психики подростающего поколения.



То есть применять насилие ещё менее эффективно, оно просто сломает личность. ...........ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).Внятного ответа что это дало, мне не дал никто. Допускаю, что у вашего поколения психика более устойчивая, а современная молодежь падает из одной зависимости в другую (в частности от гаджетов). Что говорит о слабости психики подростающего поколения.То есть применять насилие ещё менее эффективно, оно просто сломает личность.

по слухам

Не знаю, о палках и линейках не слышал. Палки это уж совсем старые воспоминания. Линейки,, бывало, но редко, это было запрещено, учителя запросто могли наказать. Драки были, но чаще всё же среди ровесников. А что сейчас уже не бывает?Родители в некоторых семьях могли и ремнём отходить. Но далеко не все. В среднем, чем интеллигентнее семья, тем реже это встречалось. Меня не били никогда. И я не сторонник. Дочку шлёпнул (рукой), помню, один раз в жизни.Ну и всё же "насилие" это слишком сильно. Можно, конечно, и так сказать. Но совсем без принуждения вряд ли можно обойтись. Слово "надо" уже принуждение. Но всё время "хочу", по-моему, тоже нельзя.