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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 гру, 2022 20:41
ЛАД написав:
А что сейчас уже не бывает?
драк (кроме буллинга но это не просто драка, а борьба за статус в группе, то есть коммуникации), токсикомании, бродяжничества, детских краж практически нет. Есть другие проблемы
каждые 20 лет учебники по возрастной психологии можно выбрасывать на свалку.
ЛАД написав:
Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы
а дети будут показывать средний палец под партой. Учитель должен предложить на выбор общение с ветераном, кино, музей, театр. Если они сами выберут ветерана, тогда среднего пальца не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 гру, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 20:42
vitaliian написав: ЛАД написав:
"Своя голова" достаточно эффективно засирается, простите, пропагандой. Тем более у детей
я вам привел пример из моей жизни как нам засирала пропаганда мозги.. некоторые друзья в спину ветеранам в день победы кричали хайль Гитлер. А другие ржали с этого до усрачки. Могли из рогатки стрельнуть или из водяного пистолета. Учительнице еврейке рисовали звезду Давида на двери. Но моя компания так не издевалась над людьми, мы больше по спорту были. Дети это всегда протест. И чем больше давление, тем протест сильнее. Взрослые бессильны перед детским протестом.
.............
Всё-таки интересно, какие годы?
В моё время такого не было. Наказали бы сильно.
Так понимаю, что это уже в последние годы Союза. Или уже в незалежний. Тут уже и пропаганда не работала. Да и авторитет учителя очень сильно упал. И дисциплина. В "моё" время, бывало, издевались над учителем, но это было редко и объяснялось не оценками. Просто бездарный учитель, не умеющий себя вести в классе.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 20:45
ЛАД написав:
Наказали бы сильно.
Так понимаю, что это уже в последние годы Союза
если бы поймали, 100% наказали бы (как именно не знаю, не ловили), так детально годы не вспомню, вероятно 1987-1989. До 1987 я маленький был. Всего боялся А в 90х уже другими вещами занимался, в 13 лет я уже в Польше утюгами и ценами торговал, бегал от рэкетиров (15-16 летних) на глупости точно времени не было. Даже курить начал уже в институте.
ЛАД написав:
Просто бездарный учитель, не умеющий себя вести в классе
а как дети определяли бездарность? Для нас были злые, которые ставили двойки, писали гневные записи в дневнике (я с 7 класса дневник вообще не вел), вызывали родителей в школу. А были добрые. Шутили. Двойки ставили редко, в основном на контрольных, они сами говорили Иванов подготовится, на следующем уроке спрошу.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 гру, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 20:52
vitaliian написав: ЛАД написав:
А что сейчас уже не бывает?
драк (кроме буллинга но это не просто драка, а борьба за статус в группе, то есть коммуникации), токсикомании, бродяжничества, детских краж практически нет. Есть другие проблемы
каждые 20 лет учебники по возрастной психологии можно выбрасывать на свалку.
ЛАД написав:
Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы
а дети будут показывать средний палец под партой. Учитель должен предложить на выбор общение с ветераном, кино, музей, театр. Если они сами выберут ветерана, тогда среднего пальца не будет.
Сами, скорее всего, скажут: "Отстаньте от нас! Мы лучше пойдём поиграем (на мобилке, на компе).
Буллинг, в моём понимании, это не драка, а просто издевательство над человеком, травля. И не связано с борьбой за статус, а скорее, наоборот - добивание слабого. Ну ладно, а то мы далеко уйдём от темы форума.
P.s. Вот для таких случаев бывает нужна личка.
P.p.s.
детально годы не вспомню, вероятно 1987-1989
Т.е. я правильно определил.
а как дети определяли бездарность?
Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 гру, 2022 21:02
vitaliian написав: ЛАД написав:
А что сейчас уже не бывает?
драк (кроме буллинга но это не просто драка, а борьба за статус в группе, то есть коммуникации), токсикомании, бродяжничества, детских краж практически нет. Есть другие проблемы
каждые 20 лет учебники по возрастной психологии можно выбрасывать на свалку.
ЛАД написав:
Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы
а дети будут показывать средний палец под партой. Учитель должен предложить на выбор общение с ветераном, кино, музей, театр. Если они сами выберут ветерана, тогда среднего пальца не будет.
Дети - это дети. Если они откажутся от кино или экскурсии ради встречи с каким-то непонятным дядькой, значит их или чем-то пугнули или заморочили им мозги по полной.
Понятное дело, что идеологическое воспитание должно быть, но в цифровую эпоху оно не может быть на уровне "тупо вдуем им в уши для галочки".
Если ветеран будет уровня Макаренко, тогда вопросов нет, но это уже из области фантастики.
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