Додано: Суб 17 гру, 2022 20:45

ЛАД написав: Наказали бы сильно.

Так понимаю, что это уже в последние годы Союза Наказали бы сильно.Так понимаю, что это уже в последние годы Союза

ЛАД написав: Просто бездарный учитель, не умеющий себя вести в классе Просто бездарный учитель, не умеющий себя вести в классе

если бы поймали, 100% наказали бы (как именно не знаю, не ловили), так детально годы не вспомню, вероятно 1987-1989. До 1987 я маленький был. Всего боялся А в 90х уже другими вещами занимался, в 13 лет я уже в Польше утюгами и ценами торговал, бегал от рэкетиров (15-16 летних) на глупости точно времени не было. Даже курить начал уже в институте.а как дети определяли бездарность? Для нас были злые, которые ставили двойки, писали гневные записи в дневнике (я с 7 класса дневник вообще не вел), вызывали родителей в школу. А были добрые. Шутили. Двойки ставили редко, в основном на контрольных, они сами говорили Иванов подготовится, на следующем уроке спрошу.