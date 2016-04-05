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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3033303430353036>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:32

  vitaliian написав:...........
ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).

Внятного ответа что это дало, мне не дал никто. Допускаю, что у вашего поколения психика более устойчивая, а современная молодежь падает из одной зависимости в другую (в частности от гаджетов). Что говорит о слабости психики подростающего поколения.

То есть применять насилие ещё менее эффективно, оно просто сломает личность.

Не знаю, о палках и линейках не слышал. Палки это уж совсем старые воспоминания. Линейки, по слухам, бывало, но редко, это было запрещено, учителя запросто могли наказать. Драки были, но чаще всё же среди ровесников. А что сейчас уже не бывает?
Родители в некоторых семьях могли и ремнём отходить. Но далеко не все. В среднем, чем интеллигентнее семья, тем реже это встречалось. Меня не били никогда. И я не сторонник. Дочку шлёпнул (рукой), помню, один раз в жизни.
Ну и всё же "насилие" это слишком сильно. Можно, конечно, и так сказать. Но совсем без принуждения вряд ли можно обойтись. Слово "надо" уже принуждение. Но всё время "хочу", по-моему, тоже нельзя.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Я долярчика не мог переубедить не встревать в недострой.
А я не на секунду не шкодую, що застрибнув в бетон))

Та понятно, зачем вам деньги которые бы коммерция приносила со 2го дня? Вы и так богатый.

За ті грошІ - ніякої нормальної(та і, навіть, не дуже "гнилої") комерції тоді не було!

Тому - вклав в те, на що вистачило грошей...
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:41

  ЛАД написав:А что сейчас уже не бывает?
драк (кроме буллинга но это не просто драка, а борьба за статус в группе, то есть коммуникации), токсикомании, бродяжничества, детских краж практически нет. Есть другие проблемы

каждые 20 лет учебники по возрастной психологии можно выбрасывать на свалку.
  ЛАД написав:Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы
а дети будут показывать средний палец под партой. Учитель должен предложить на выбор общение с ветераном, кино, музей, театр. Если они сами выберут ветерана, тогда среднего пальца не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:42

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:"Своя голова" достаточно эффективно засирается, простите, пропагандой. Тем более у детей
я вам привел пример из моей жизни как нам засирала пропаганда мозги.. некоторые друзья в спину ветеранам в день победы кричали хайль Гитлер. А другие ржали с этого до усрачки. Могли из рогатки стрельнуть или из водяного пистолета. Учительнице еврейке рисовали звезду Давида на двери. Но моя компания так не издевалась над людьми, мы больше по спорту были. Дети это всегда протест. И чем больше давление, тем протест сильнее. Взрослые бессильны перед детским протестом.
.............

Всё-таки интересно, какие годы?
В моё время такого не было. Наказали бы сильно.
Так понимаю, что это уже в последние годы Союза. Или уже в незалежний. Тут уже и пропаганда не работала. Да и авторитет учителя очень сильно упал. И дисциплина. В "моё" время, бывало, издевались над учителем, но это было редко и объяснялось не оценками. Просто бездарный учитель, не умеющий себя вести в классе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:45

  ЛАД написав:Наказали бы сильно.
Так понимаю, что это уже в последние годы Союза
если бы поймали, 100% наказали бы (как именно не знаю, не ловили), так детально годы не вспомню, вероятно 1987-1989. До 1987 я маленький был. Всего боялся А в 90х другими вещами занимался, с 13 лет в Польше утюгами и фенами торговал, бегал от рэкетиров (15-16 летних) на глупости точно времени не было. Даже курить начал уже в институте.
  ЛАД написав:Просто бездарный учитель, не умеющий себя вести в классе
а как дети определяли бездарность? Для нас были злые, которые ставили двойки, писали гневные записи в дневнике (я с 7 класса дневник вообще не вел), вызывали родителей в школу. А были добрые. Шутили. Двойки ставили редко, в основном на контрольных, они сами говорили Иванов подготовится, на следующем уроке спрошу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 22:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 20:52

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:А что сейчас уже не бывает?
драк (кроме буллинга но это не просто драка, а борьба за статус в группе, то есть коммуникации), токсикомании, бродяжничества, детских краж практически нет. Есть другие проблемы

каждые 20 лет учебники по возрастной психологии можно выбрасывать на свалку.
  ЛАД написав:Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы
а дети будут показывать средний палец под партой. Учитель должен предложить на выбор общение с ветераном, кино, музей, театр. Если они сами выберут ветерана, тогда среднего пальца не будет.

Сами, скорее всего, скажут: "Отстаньте от нас! Мы лучше пойдём поиграем (на мобилке, на компе).
Буллинг, в моём понимании, это не драка, а просто издевательство над человеком, травля. И не связано с борьбой за статус, а скорее, наоборот - добивание слабого. Ну ладно, а то мы далеко уйдём от темы форума. :)

P.s. Вот для таких случаев бывает нужна личка.

P.p.s.
детально годы не вспомню, вероятно 1987-1989

Т.е. я правильно определил.
а как дети определяли бездарность?

Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:А что сейчас уже не бывает?
драк (кроме буллинга но это не просто драка, а борьба за статус в группе, то есть коммуникации), токсикомании, бродяжничества, детских краж практически нет. Есть другие проблемы

каждые 20 лет учебники по возрастной психологии можно выбрасывать на свалку.
  ЛАД написав:Такие же точно по форме встречи мы, надеюсь, будем проводить после победы
а дети будут показывать средний палец под партой. Учитель должен предложить на выбор общение с ветераном, кино, музей, театр. Если они сами выберут ветерана, тогда среднего пальца не будет.

Дети - это дети. Если они откажутся от кино или экскурсии ради встречи с каким-то непонятным дядькой, значит их или чем-то пугнули или заморочили им мозги по полной.
Понятное дело, что идеологическое воспитание должно быть, но в цифровую эпоху оно не может быть на уровне "тупо вдуем им в уши для галочки".
Если ветеран будет уровня Макаренко, тогда вопросов нет, но это уже из области фантастики.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10

  ЛАД написав:Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам
и хорошо чувствуют ложь. Поэтому вся эта путинская пропаганда, все дружно делают вид что верят.

Совок хоть какую то идеологию имел, по крайней мере в 70-80х годах и она была +/- вменяемая.

Сейчас на рф нет даже идеологии. Тупо одна ложь как следствие деменции у одного человека.

Патриотизм плохо сочетается с олигархами, чиновников ненавидят все, ни о каком доверии к власти или лично к путину речь не идёт. Есть зависимости. Директор школы от кого то зависит, учитель от директора, ученик от учителя.

Ну и люди там другие ,- прибитые что ли. С узким эмоциональным спектром. Отсюда и лосины у Киркорова, потому что на талант там больше никто не реагирует. А надел лосины через которые видно трусы и бац есть реакция. Другие не здоровые странности, которые не хочу перечислять. Здоровая психика их отторгнет. Вопрос у кого она там здоровая... Я встречал подростков из РФ, которые не знали что Крым это Украина. Им вообще было пофиг чей он.

Когда Крым вернётся, там молча все сдадут русские паспорта и восстановят украинские. Без каких либо эмоций. Без радости и без печали. Как будто в парикмахерскую или в булочную сходили. Нет у них этого эмоционального компонента, который испытываем мы
по поводу войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:40

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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:00

путин готов принять потери в 300 тыс. солдат — The New York Times.

По данным издания, один из членов НАТО предупредил союзников, что путин готов смириться с гибелью или ранением до 300 000 российских военнослужащих, что примерно втрое превышает его вероятные нынешние потери.
https://t.me/voynareal/45594

Как маленькие дети :D . Он два миллиона готов принять. Легко. Ему 70 уже. Он с ними на рыбалку а потом в баньку не собирается.

Глиняная армия была захоронена вместе с императором Цинь Шихуанди в 210 году до н. э. Помимо этих фигур, археологи нашли останки 70 тысяч рабочих с их семьями, а также тела 48 наложниц императора.

Экспертиза показала, что все эти люди были заживо погребены в могилу. Скорее всего, это делалось для того, чтобы скрыть тайну изготовления данной армии.
https://interesnyefakty.org/tayna-terrakotovoy-armii/
vitaliian
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