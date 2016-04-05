Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10

ЛАД написав: Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам

и хорошо чувствуют ложь. Поэтому вся эта путинская пропаганда, все дружно делают вид что верят.Совок хоть какую то идеологию имел, по крайней мере в 70-80х годах и она была +/- вменяемая.Сейчас на рф нет даже идеологии. Тупо одна ложь как следствие деменции у одного человека.Патриотизм плохо сочетается с олигархами, чиновников ненавидят все, ни о каком доверии к власти или лично к путину речь не идёт. Есть зависимости. Директор школы от кого то зависит, учитель от директора, ученик от учителя.Ну и люди там другие ,- прибитые что ли. С узким эмоциональным спектром. Отсюда и лосины у Киркорова, потому что на талант там больше никто не реагирует. А надел лосины через которые видно трусы и бац есть реакция. Другие не здоровые странности, которые не хочу перечислять. Здоровая психика их отторгнет. Вопрос у кого она там здоровая... Я встречал подростков из РФ, которые не знали что Крым это Украина. Им вообще было пофиг чей он.Когда Крым вернётся, там молча все сдадут русские паспорта и восстановят украинские. Без каких либо эмоций. Без радости и без печали. Как будто в парикмахерскую или в булочную сходили. Нет у них этого эмоционального компонента, который испытываем мыпо поводу войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов.