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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3033303430353036
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05

  vitaliian написав:ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).

Полный бред. Учился в трех школах, в первый класс пошел в 54м.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 17 гру, 2022 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05

  yama написав:
  Letusrock написав:м потрібно ще більше високоточної зброї, ракет, дронів і т.д. Щоб вони й думати перестали про нові спроби лізти далі. Інакше вони будуть закидувати нас мясом роками, і чекати втоми від війни
ми з колеглю порахували якщо москалі можуть "готувати" мобілізувати по 300 000 орків в рік то треба утилізувати по 821 в день ... якщо вірити нашим ЗСУ то зараз в районі 500 в день ... чого трохи замало .

500 це ж тільки дохлих, а там ще з тищу скалічених має бути
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:21

  Schmit написав:-

Слава Богу що не він при владі, розсуди як у комсомольця...
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:40

  Schmit написав:

Невже незабаром свято на вулиці багатобуквенного колеги ( hgfdjkl чи як там) з його багаторічним воланням відносно золота?!

Чомусь пригадався і к-н Лібо.
Де він зараз...
Написав по військо й зник.
detroytred
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  #<1 ... 3033303430353036
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