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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 гру, 2022 22:40
Schmit написав:
Невже незабаром свято на вулиці багатобуквенного колеги ( hgfdjkl чи як там) з його багаторічним воланням відносно золота?!
Пригадався і к-н Лібо.
Де він зараз...
Написав про прямування у військо й зник.
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detroytred
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Додано: Суб 17 гру, 2022 22:52
Оказывается, в феврале всё ПВО Украины таки уничтожили. А куда делись ВКС РФ из неба буквально в первые дни войны? Может, РФ ударила по пустым ангарам и оставленным КП? Может, у ВКС РФ отсутствует возможность работы по земле управляемыми АСП вне зоны действия ПВО, с ц/у в реальном времени? Может, благодаря Минску и переносу войны с апреля 2021 Запад поднял единую систему ц/у для укрПВО на Starlink, которая использует даже морские радары для яхт на крышах многоэтажек, для передачи инфы на выжидающие c выключенными радарами ЗРК? Плюс пассивные РЛС на ТВ сигналах. Не говоря про ДРЛО.
Может, у тувинских ВКС никогда не было даже 1% шанса подавить эту систему ПВО?
«У нас есть ССО, у нас есть спецназ ГРУ.».
Нету. В десантах на Гостомель и Васильков, в Харькове и т.п. было выбито до 40-50% личного состава. Пока ты сообщал о морском десанте под Одессой и об атаке со стороны Придестровья, они гибли, заведённые чекистами АП в пиздорез. Остальных добили в лобовых боях на Донбассе, где ты обещал котлы для ВСУ.
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vitaliian
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:06
vitaliian написав: ЛАД написав:
Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам
и хорошо чувствуют ложь. Поэтому вся эта путинская пропаганда, все дружно делают вид что верят.
Совок хоть какую то идеологию имел, по крайней мере в 70-80х годах и она была +/- вменяемая.
Сейчас на рф нет даже идеологии. Тупо одна ложь как следствие деменции у одного человека.
Патриотизм плохо сочетается с олигархами, чиновников ненавидят все, ни о каком доверии к власти или лично к путину речь не идёт. Есть зависимости. Директор школы от кого то зависит, учитель от директора, ученик от учителя.
Нормально сочетается.
Просто в Союзе все более-менее верили, в РФ ещё не успели. Когда ребёнок в школе слышит одно, а дома и в обществе другое, то, естественно, не очень верит.
Надо много времени. Или как Гитлер - пропаганда+гестапо.
Ну и люди там другие ,- прибитые что ли. С узким эмоциональным спектром. Отсюда и лосины у Киркорова, потому что на талант там больше никто не реагирует. А надел лосины через которые видно трусы и бац есть реакция. Другие не здоровые странности, которые не хочу перечислять. Здоровая психика их отторгнет. Вопрос у кого она там здоровая... Я встречал подростков из РФ, которые не знали что Крым это Украина. Им вообще было пофиг чей он.
Люди, в общем, такие же. Думаете, у нас все здорово знают географию?
Когда Крым вернётся, там молча все сдадут русские паспорта и восстановят украинские. Без каких либо эмоций. Без радости и без печали. Как будто в парикмахерскую или в булочную сходили. Нет у них этого эмоционального компонента, который испытываем мы
по поводу войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов.
Что касается замены паспортов, согласен.
А по поводу "войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов", естественно, у них нет таких эмоций, как у нас, потому что у них всего этого нет. Вы же смотрите их телеги - когда в Белгород начало прилетать, так сразу и эмоции появились.
Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?
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ЛАД
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:15
detroytred написав:
От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті.
Що й сам визнав.
Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди.
Не надо все списывать на Турчинова. Здесь был больше психологический момент. Начать стрелять очень тяжело. Вот когда началась лится кровь, тогда не только Турчинов, но и военные перешли этот психологический барьер.
Ліньки шукати цитати, як Турчинов на запитання йому по зв'язку комчастин з Криму "цивільні там. Що нам робити (стріляти)?" так сам і розповів: "А що я міг їм відповісти?!"
В Крыму еще тяжелее было. Гражданские это один из аргументов. Все помнили абхазский сценарий, поэтому пытались его как то обойти. И опять же психологический момент. Знаю тех кто вместе с командованием ЧМФ водку пьянствовали, очень трудно было начать первым стрелять, тем более по "братьям". И если кто рассказывает что Крым "сдали..." Плюньте ему в левый глаз. Он или болван полный или негодяй.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:28
Shaman написав:
справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.
Какая наивность. Вы б лично встали на их месте?
що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові?
А Вы посмотрите их телевизор. При чем здесь голова? Они реально не знают что происходит. Большинство не знает. А меньшинство, прошаренных, молчит в трубочку что б завтра не оказаться в СИЗО.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:34
ЛАД написав:
Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология
в Киеве тоже есть такие школы я рассказывал. Там ребенок может отказаться идти в бассейн, или играть в теннис. На каждые 8 детей один воспитатель и тьютор. Воспитатель больше как аниматор, активные и настольные игры, бассейн. Есть зал с ТВ если на улице дождь. Тьютор только по учёбе. В одном классе ученики разных возрастов. У каждого индивидуальная программа. У меня были от 7 до 12 лет. По приколу взял полставки, день через два, чтобы дома не сидеть. Но начался ковид и все школы закрылись.
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vitaliian
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:45
ЛАД написав: vitaliian написав:
Когда Крым вернётся, там молча все сдадут русские паспорта и восстановят украинские. Без каких либо эмоций. Без радости и без печали. Как будто в парикмахерскую или в булочную сходили. Нет у них этого эмоционального компонента, который испытываем мы
по поводу войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов.
Что касается замены паспортов, согласен.
Я не согласен.
Почему тогда многие на Юго-Востоке активно
не согласились с Евромайданом, если "всем всё безразлично"?
(для тех, кто считает, что я "продвигаю российские нарративы" (Hotab и др.), советую ознакомиться со статьей "Проросійські виступи в Україні" в украинской Вики).
И зачем крымчанам терять российские пенсии и зарплаты?
Востаннє редагувалось Starikan
в Суб 17 гру, 2022 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 00:10
vitaliian
Ладно, оставим Крым в покое. Все равно никто нам его не отдаст.
Я в основном о Донбассе - там количество пассионариев (пусть даже маргиналов, алкашей, зеков и безработной молодежи, как их характеризует Хотаб) зашкаливало. Но, между прочим, Павел Губарев (один из главных организаторов заварухи в Донецке, объявивший себя "народным губернатором") - отнюдь не бомж, а бизнесмен.
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