Додано: Суб 17 гру, 2022 23:06

vitaliian написав: ЛАД написав: Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам Сложно сказать, чисто интуитивно. Дети хорошо чувствуют отношение к себе - кто злой, кому плевать. Но не по оценкам и хорошо чувствуют ложь. Поэтому вся эта путинская пропаганда, все дружно делают вид что верят.



Совок хоть какую то идеологию имел, по крайней мере в 70-80х годах и она была +/- вменяемая.



Сейчас на рф нет даже идеологии. Тупо одна ложь как следствие деменции у одного человека.



Патриотизм плохо сочетается с олигархами, чиновников ненавидят все, ни о каком доверии к власти или лично к путину речь не идёт. Есть зависимости. Директор школы от кого то зависит, учитель от директора, ученик от учителя. и хорошо чувствуют ложь. Поэтому вся эта путинская пропаганда, все дружно делают вид что верят.Совок хоть какую то идеологию имел, по крайней мере в 70-80х годах и она была +/- вменяемая.Сейчас на рф нет даже идеологии. Тупо одна ложь как следствие деменции у одного человека.Патриотизм плохо сочетается с олигархами, чиновников ненавидят все, ни о каком доверии к власти или лично к путину речь не идёт. Есть зависимости. Директор школы от кого то зависит, учитель от директора, ученик от учителя.

Ну и люди там другие ,- прибитые что ли. С узким эмоциональным спектром. Отсюда и лосины у Киркорова, потому что на талант там больше никто не реагирует. А надел лосины через которые видно трусы и бац есть реакция. Другие не здоровые странности, которые не хочу перечислять. Здоровая психика их отторгнет. Вопрос у кого она там здоровая... Я встречал подростков из РФ, которые не знали что Крым это Украина. Им вообще было пофиг чей он.

Когда Крым вернётся, там молча все сдадут русские паспорта и восстановят украинские. Без каких либо эмоций. Без радости и без печали. Как будто в парикмахерскую или в булочную сходили. Нет у них этого эмоционального компонента, который испытываем мы

по поводу войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов.

Нормально сочетается.Просто в Союзе все более-менее верили, в РФ ещё не успели. Когда ребёнок в школе слышит одно, а дома и в обществе другое, то, естественно, не очень верит.Надо много времени. Или как Гитлер - пропаганда+гестапо.Люди, в общем, такие же. Думаете, у нас все здорово знают географию?Что касается замены паспортов, согласен.А по поводу "войны, оккупации, обстрелов, беженцев, блэкаутов", естественно, у них нет таких эмоций, как у нас, потому что у них всего этого нет. Вы же смотрите их телеги - когда в Белгород начало прилетать, так сразу и эмоции появились.Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?