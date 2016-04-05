Паша дєд Мороз ?
|
|
|
Додано: Нед 18 гру, 2022 00:34
Додано: Нед 18 гру, 2022 00:43
Про "сдалі" мови зовсім не було.
Навіть натяку. Не знаю навіщо Ви це згадали.
Не треба про "тяжело" - "не тяжело"; безумовно, що важко. Також ніхто не заперечує, що потрібен час.
Мова про те, що цей час можна прискорити. Але коли найвище керівництво не те що не прискорює (не робить ніяких дій), а ще й навпаки не надає навіть підстав для рішучих дій підлеглим, а саме -- законних підстав на застосування Збройних Сил за межами частин і т.д., то взагалі можна було дочекатися, поки до Києва дійдуть...
Не розумію, що Ви заперечуєте?
Генерали чітко вказали, Турчінов сам підтвердив. Про що ще мова?
В тому Державному Авіаційному Науково-Дослвдному центрі в Феодосії та підлеглому йому Льотно-випробувальному Комплексі (пгт. Кіровське) сотні старших офіцерів льотчиків вищого класу, докторів наук, випробувачів технарів тупо неділями чекали розпоряджень.
З Києва ні слова не було. Жодного розпорядження.
А так би в нас ще й навіть один Ту-142 зараз був. А також Іл-38. (Да й Іл76, Ан-26, 72, Мігі, Сушки, Ка-шки, Мі-шки не були зайвими).
З них провини звісно це не знімає (за бездіяльность та потім зраду), але мова про керівництво.
Да навіть елементарно: завезти декілька ящиків горілки в холостяцький гуртожиток в Кіровському та "бамажки з мокрими печатками" ... і хлопці почали б.
А там пішло-поїхало, тільки дві сторони: своя та ворога. Розділ.
Тим паче поруч недалече морпіхи..
Ще раз: треба було почати. Зверху почати. Діяти рішуче.
В Донецьку Турчинов нарешті рішуче почав віддавати конкретні накази на знищення ворога (а не - дозвіл стріляти - сміх да й тільки) і головне - добиватися їх виконання.
От тоді, як він сам каже - *всі зрозуміли...*, і пішло-поїхало.
А якщо в.о. Верховного ГК не починає, не бере на себе відповідальність, то хто починати-то буде?
З якого дива-то?
Це як у бійці: штовханиною може все й закінчитися, якщо хтось перший на вдарить.
Ось рашковани й виштовхали з Криму й з частини Донбасу.
Поки Турчинов не роздуплився на рішення вдарити.
Не на штовханину, як отим десантникам, колону яких зупинили місцеві та ряжені, а на саме вдарити, бити.
З.и. сорян, були розпорядження)) в ДАНДЦ та ЛВК -- тримайтеся.
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:13
очень рад вас видеть. Спасибо что заходите, не забывайте про нас, вы нужны форуму, вы нужны Украине. Пусть хранит вас Бог.
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:23
Гадаю, що всі приєднуються до цих щирих слів. Всім захисникам з нашого форуму.
Додано: Нед 18 гру, 2022 01:58
Мені нічого заперечити. Подібне вуличне хуліганство дійсно існувало.
Але нічого подібного у школах я у своєму житті не бачив і не чув ані від своїх дітей, ані від знайомих навіть довоєнного народження. Мабуть, мені пощастило.
Додано: Нед 18 гру, 2022 02:09
detroytred
Версію про заборону спротиву "зеленим чоловічкам" від наших західних друзів остаточно спростовано? Про неї у свій час багато говорили.
Я бачу, що тут багато хто (це не про вас) бажають за краще забути, з чого все починалося у лютому-березні 2014 і починають відлік від Іловайську-Дебальцево.
|