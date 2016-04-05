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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 гру, 2022 00:34
Starikan написав:
между прочим, Павел Губарев (один из главных организаторов заварухи в Донецке, объявивший себя "народным губернатором") - отнюдь не бомж, а бизнесмен.
Паша дєд Мороз ?
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 18 гру, 2022 00:43
otg написав: detroytred написав:
От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті.
Що й сам визнав.
Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди.
Не надо все списывать на Турчинова. Здесь был больше психологический момент. Начать стрелять очень тяжело. Вот когда началась лится кровь, тогда не только Турчинов, но и военные перешли этот психологический барьер.
Ліньки шукати цитати, як Турчинов на запитання йому по зв'язку комчастин з Криму "цивільні там. Що нам робити (стріляти)?" так сам і розповів: "А що я міг їм відповісти?!"
В Крыму еще тяжелее было. Гражданские это один из аргументов. Все помнили абхазский сценарий, поэтому пытались его как то обойти. И опять же психологический момент. Знаю тех кто вместе с командованием ЧМФ водку пьянствовали, очень трудно было начать первым стрелять, тем более по "братьям". И если кто рассказывает что Крым "сдали..." Плюньте ему в левый глаз. Он или болван полный или негодяй.
Про "сдалі" мови зовсім не було.
Навіть натяку. Не знаю навіщо Ви це згадали.
Не треба про "тяжело" - "не тяжело"; безумовно, що важко. Також ніхто не заперечує, що потрібен час.
Мова про те, що цей час можна прискорити. Але коли найвище керівництво не те що не прискорює (не робить ніяких дій), а ще й навпаки не надає навіть підстав для рішучих дій підлеглим, а саме -- законних підстав на застосування Збройних Сил за межами частин і т.д., то взагалі можна було дочекатися, поки до Києва дійдуть...
Не розумію, що Ви заперечуєте?
Генерали чітко вказали, Турчінов сам підтвердив. Про що ще мова?
В тому Державному Авіаційному Науково-Дослвдному центрі в Феодосії та підлеглому йому Льотно-випробувальному Комплексі (пгт. Кіровське) сотні старших офіцерів льотчиків вищого класу, докторів наук, випробувачів технарів тупо неділями чекали розпоряджень.
З Києва ні слова не було. Жодного розпорядження.
А так би в нас ще й навіть один Ту-142 зараз був. А також Іл-38. (Да й Іл76, Ан-26, 72, Мігі, Сушки, Ка-шки, Мі-шки не були зайвими).
З них провини звісно це не знімає (за бездіяльность та потім зраду), але мова про керівництво.
Да навіть елементарно: завезти декілька ящиків горілки в холостяцький гуртожиток в Кіровському та "бамажки з мокрими печатками" ... і хлопці почали б.
А там пішло-поїхало, тільки дві сторони: своя та ворога. Розділ.
Тим паче поруч недалече морпіхи..
Ще раз: треба було почати. Зверху почати. Діяти рішуче.
В Донецьку Турчинов нарешті рішуче почав віддавати конкретні накази на знищення ворога (а не - дозвіл стріляти - сміх да й тільки) і головне - добиватися їх виконання.
От тоді, як він сам каже - *всі зрозуміли...*, і пішло-поїхало.
А якщо в.о. Верховного ГК не починає, не бере на себе відповідальність, то хто починати-то буде?
З якого дива-то?
Це як у бійці: штовханиною може все й закінчитися, якщо хтось перший на вдарить.
Ось рашковани й виштовхали з Криму й з частини Донбасу.
Поки Турчинов не роздуплився на рішення вдарити.
Не на штовханину, як отим десантникам, колону яких зупинили місцеві та ряжені, а на саме вдарити, бити.
З.и. сорян, були розпорядження)) в ДАНДЦ та ЛВК -- тримайтеся.
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detroytred
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Додано: Нед 18 гру, 2022 01:13
freeze написав:
Появилась возможность посидеть в интернете впервые за несколько дней. Послали на базу забрать два пулемета Браунинг, экзотика из 70-х, не знаю где РАО их откопали )))
Что сказать, обычно с 6 до 7 часов жёсткие перестрелки, выспаться мешают. Заметил, что меня взрывы психологически абсолютно никак не трогают, белый шум, хотя кто-то переживает аж до пота на лбу, но меня больше напрягает, что спина болит от этого бронежилета, всё таки уже возраст.
Зато бесит, что я грязный как поросенок, воды нет, а те влажные салфетки оказались на деле вариант так себе. Сидим на сухпаях пока.
И как плюс степень закалки дошла до того, что при температуре около ноля относительно нормально спишь . В спальный мешок, сверху намотал пару одеял, голову внутри держишь, надышал себе там внутри до комфорта и спать, главное не высовываться )))
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очень рад вас видеть. Спасибо что заходите, не забывайте про нас, вы нужны форуму, вы нужны Украине. Пусть хранит вас Бог.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 гру, 2022 01:23
vitaliian написав: freeze написав:
Появилась возможность посидеть в интернете впервые за несколько дней.
очень рад вас видеть. Спасибо что заходите, не забывайте про нас, вы нужны форуму, вы нужны Украине. Пусть хранит вас Бог.
Гадаю, що всі приєднуються до цих щирих слів. Всім захисникам з нашого форуму.
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detroytred
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Додано: Нед 18 гру, 2022 01:58
sergey_sryvkin написав: Starikan написав: vitaliian написав:
ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).
Полный бред. Учился в трех школах, в первый класс пошел в 54м.
Мій батько 39 року народження. Розповідав, як їх били саме вчителі. І ті вчителі були схожі скоріше на працівників тюрем.
у 80-х палками не били, але лінійками запросто. І батьки ременем солдатським - теж запросто. Дітей били на вулиці просто за те, що вони живуть на "ворожому" кварталі. Та й дорослі бувало ходили стінка на стінку десятками людей.
Мені нічого заперечити. Подібне вуличне хуліганство дійсно існувало.
Але нічого подібного у школах
я у своєму житті не бачив і не чув ані від своїх дітей, ані від знайомих навіть довоєнного народження. Мабуть, мені пощастило.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 02:09
detroytred
Версію про заборону спротиву "зеленим чоловічкам" від наших західних друзів остаточно спростовано? Про неї у свій час багато говорили.
PS. Я бачу, що тут багато хто (це не про вас) бажають за краще забути, з чого все починалося у лютому-березні 2014 і починають відлік від Іловайську-Дебальцево.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 05:56
edvardd написав:
Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела:
1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
3- бах, потом звук реактивного самолёта...?
Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть
Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами.
В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой
скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).
В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах
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Додано: Нед 18 гру, 2022 06:59
sergey_sryvkin написав: Starikan написав: vitaliian написав:
ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).
Полный бред. Учился в трех школах, в первый класс пошел в 54м.
Мій батько 39 року народження. Розповідав, як їх били саме вчителі. І ті вчителі були схожі скоріше на працівників тюрем.
у 80-х палками не били, але лінійками запросто. І батьки ременем солдатським - теж запросто. Дітей били на вулиці просто за те, що вони живуть на "ворожому" кварталі. Та й дорослі бувало ходили стінка на стінку десятками людей.
Кому как повезло с семьёй и средой. Да, вам не повезло, но не надо утверждать, что это было нормой. Совершенно точно, не было.
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