Додано: Нед 18 гру, 2022 00:43

otg написав: detroytred написав:

От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті.

Що й сам визнав.

Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди. От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті.Що й сам визнав.Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди. Не надо все списывать на Турчинова. Здесь был больше психологический момент. Начать стрелять очень тяжело. Вот когда началась лится кровь, тогда не только Турчинов, но и военные перешли этот психологический барьер.



Ліньки шукати цитати, як Турчинов на запитання йому по зв'язку комчастин з Криму "цивільні там. Що нам робити (стріляти)?" так сам і розповів: "А що я міг їм відповісти?!" В Крыму еще тяжелее было. Гражданские это один из аргументов. Все помнили абхазский сценарий, поэтому пытались его как то обойти. И опять же психологический момент. Знаю тех кто вместе с командованием ЧМФ водку пьянствовали, очень трудно было начать первым стрелять, тем более по "братьям". И если кто рассказывает что Крым "сдали..." Плюньте ему в левый глаз. Он или болван полный или негодяй. Не надо все списывать на Турчинова. Здесь был больше психологический момент. Начать стрелять очень тяжело. Вот когда началась лится кровь, тогда не только Турчинов, но и военные перешли этот психологический барьер.В Крыму еще тяжелее было. Гражданские это один из аргументов. Все помнили абхазский сценарий, поэтому пытались его как то обойти. И опять же психологический момент. Знаю тех кто вместе с командованием ЧМФ водку пьянствовали, очень трудно было начать первым стрелять, тем более по "братьям". И если кто рассказывает что Крым "сдали..." Плюньте ему в левый глаз. Он или болван полный или негодяй.

Про "сдалі" мови зовсім не було.Навіть натяку. Не знаю навіщо Ви це згадали.Не треба про "тяжело" - "не тяжело"; безумовно, що важко. Також ніхто не заперечує, що потрібен час.Мова про те, що цей час можна прискорити. Але коли найвище керівництво не те що не прискорює (не робить ніяких дій), а ще й навпаки не надає навіть підстав для рішучих дій підлеглим, а саме -- законних підстав на застосування Збройних Сил за межами частин і т.д., то взагалі можна було дочекатися, поки до Києва дійдуть...Не розумію, що Ви заперечуєте?Генерали чітко вказали, Турчінов сам підтвердив. Про що ще мова?В тому Державному Авіаційному Науково-Дослвдному центрі в Феодосії та підлеглому йому Льотно-випробувальному Комплексі (пгт. Кіровське) сотні старших офіцерів льотчиків вищого класу, докторів наук, випробувачів технарів тупо неділями чекали розпоряджень.З Києва ні слова не було. Жодного розпорядження.А так би в нас ще й навіть один Ту-142 зараз був. А також Іл-38. (Да й Іл76, Ан-26, 72, Мігі, Сушки, Ка-шки, Мі-шки не були зайвими).З них провини звісно це не знімає (за бездіяльность та потім зраду), але мова про керівництво.Да навіть елементарно: завезти декілька ящиків горілки в холостяцький гуртожиток в Кіровському та "бамажки з мокрими печатками" ... і хлопці почали б.А там пішло-поїхало, тільки дві сторони: своя та ворога. Розділ.Тим паче поруч недалече морпіхи..Ще раз: треба було почати. Зверху почати. Діяти рішуче.В Донецьку Турчинов нарешті рішуче почав віддавати конкретні накази на знищення ворога (а не - дозвіл стріляти - сміх да й тільки) і головне - добиватися їх виконання.От тоді, як він сам каже - *всі зрозуміли...*, і пішло-поїхало.А якщо в.о. Верховного ГК не починає, не бере на себе відповідальність, то хто починати-то буде?З якого дива-то?Це як у бійці: штовханиною може все й закінчитися, якщо хтось перший на вдарить.Ось рашковани й виштовхали з Криму й з частини Донбасу.Поки Турчинов не роздуплився на рішення вдарити.Не на штовханину, як отим десантникам, колону яких зупинили місцеві та ряжені, а на саме вдарити, бити.З.и. сорян, були розпорядження)) в ДАНДЦ та ЛВК -- тримайтеся.