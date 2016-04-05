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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 гру, 2022 09:02
otg написав: Shaman написав:
справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.
Какая наивность. Вы б лично встали на их месте?
що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові?
А Вы посмотрите их телевизор. При чем здесь голова? Они реально не знают что происходит. Большинство не знает. А меньшинство, прошаренных, молчит в трубочку что б завтра не оказаться в СИЗО.
я б, по-перше, в приватних розмовах не використовував би "не все так однозначно" та іншу фігню. по-друге, голосував би ногами - я майже один не залишився у Москві свого часу, інші мої колеги залишились - вже тоді було зрозуміло, до чого йде Раша - але не для всіх було зрозуміло
по-трете італійський страйк - теж такий собі метод. я й кажу, що справжній патріотизм на Раші - це боротися проти існуючого режиму (бо це капець для країни, чим пізніше його повалять, тим буде гірше - гарних варіантів не лишилося, скоріш за все режим зруйнується разом з країною).
це як в совкі - всі все розуміють, але включають дурня. рівень лицемірства в Раші набагато більше, ніж в СРСР. не треба їх виправдовувати - їм так подобається жити - піндоси погані, хохлам дамо п.зди - а те, що среш у дерев'яне очко - життя таке. вони НЕ БАЖАЮТЬ знати, але як там кажуть незнання не звільняє від відповідальності.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 18 гру, 2022 09:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 09:04
edvardd написав: Камикадзе написав: edvardd написав:
Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела:
1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
3- бах, потом звук реактивного самолёта...?
Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть
Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами.
В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой
скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).
В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах
вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
зацікавили - назвіть же, що зразу прискорюється, що через 2-3 секунди.
це, як я розумію, зразки сучасної техніки.
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