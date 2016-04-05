Додано: Нед 18 гру, 2022 10:21

edvardd написав: вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя... вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...

Я рассматривал вариант, когда наблюдатель находитсяСнаряд, летящий со сверхзвуковой скоростью, создает скачек уплотнния, стекающий конусом с носа снарда. Прохождение скачка воспринимается ухом как взрыв по все линии полета снаряда одинаково громко (почти одинаково - зависит от скорости) от точки вылета до цели. Звук выстрела ослабевает с удалением от точки выстрела и на удалении более 20 км его можно не услышать.Бах от ускорителя отсекаю бритвой оккамы как наименее вероятный, хотя не исключаю. Обычно запуск ускорителя воспринимается как нарастающий гул (по крайней мере у авиационных ракет), хотя нельзя исключать и взрыва, всякое бывает. Но опять же его громкость убывает в зависмости от вашего удаления от точки запуска ускорителя ... имхо.Если наблюдательот орудия (выстрел в противоположную от наблюдателя сторону), то взрыва от скачка не будет и тогда второй бах будет от взрыва ускорителя.Извините, если ошибаюсь.